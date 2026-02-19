L’ex principe Andrea arrestato per lo scandalo Epstein

Secondo quanto riportato da diversi quotidiani britannici, questa mattina alcuni veicoli – ritenuti auto della polizia in borghese – sono stati visti entrare a Sandringham, nel Norfolk, dove Andrea si è trasferito dopo aver lasciato la proprietà di Windsor.

Andrea Mountbatten-Windsor è stato quindi arrestato, con l’accusa di abuso d’ufficio, nella residenza del fratello, re Carlo III, che di recente gli ha revocato il titolo di principe.

Dopo la notizia dell’arresto per abuso di ufficio di Andrea Mountbatten-Windsor, la polizia della valle del Tamigi ha pubblicato una nota in cui, secondo le guide nazionali, non fa il suo nome ma spiega il contesto di quanto avvenuto.

“Nell’ambito di indagini, abbiamo arrestato un uomo sulla sessantina di Norfolk con l’accusa di abuso d’ufficio e stiamo effettuando delle perquisizioni presso alcuni indirizzi nel Berkshire e nel Norfolk”, si legge nella nota diffusa dalla Bbc e in cui si sottolinea che l’uomo è ancora in custodia.

“Non faremo il nome dell’uomo arrestato, come previsto dalle linee guida nazionali. Vi ricordiamo inoltre che il caso è attualmente in corso, quindi qualsiasi pubblicazione deve essere effettuata con cautela per evitare di incorrere in oltraggio alla corte”, specifica il comunicato.

“A seguito di un’attenta valutazione, abbiamo avviato un’indagine su questa accusa di abuso nell’esercizio della funzione pubblica”, ha dichiarato il vice capo della polizia Oliver Wright. “È importante proteggere l’integrità e l’obiettività della nostra indagine mentre lavoriamo con i nostri partner per indagare su questo presunto reato”, aggiunge, “comprendiamo il notevole interesse pubblico per questo caso e forniremo aggiornamenti al momento opportuno”.