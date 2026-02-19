L’ex principe Andrea arrestato per lo scandalo Epstein

L’ex principe Andrea è stato arrestato dalla polizia britannica con l’accusa di aver condiviso informazioni riservate con il finanziere pedofilo Jeffrey Epstein nella sua ex veste di emissario commerciale del governo di Londra.
Andrea Mountbatten-Windsor è stato quindi arrestato, con l’accusa di abuso d’ufficio, nella residenza del fratello, re Carlo III, che di recente gli ha revocato il titolo di principe.
Secondo quanto riportato da diversi quotidiani britannici, questa mattina alcuni veicoli – ritenuti auto della polizia in borghese – sono stati visti entrare a Sandringham, nel Norfolk, dove Andrea si è trasferito dopo aver lasciato la proprietà di Windsor.
Si tratta del primo arresto per l’ex membro della famiglia reale, finito negli ultimi anni al centro di numerose polemiche per i suoi rapporti con il finanziere e molestatore sessuale Jeffrey Epstein, morto in carcere nel 2019.
Dopo la notizia dell’arresto per abuso di ufficio di Andrea Mountbatten-Windsor, la polizia della valle del Tamigi ha pubblicato una nota in cui, secondo le guide nazionali, non fa il suo nome ma spiega il contesto di quanto avvenuto.
“Nell’ambito di indagini, abbiamo arrestato un uomo sulla sessantina di Norfolk con l’accusa di abuso d’ufficio e stiamo effettuando delle perquisizioni presso alcuni indirizzi nel Berkshire e nel Norfolk”, si legge nella nota diffusa dalla Bbc e in cui si sottolinea che l’uomo è ancora in custodia.
“Non faremo il nome dell’uomo arrestato, come previsto dalle linee guida nazionali. Vi ricordiamo inoltre che il caso è attualmente in corso, quindi qualsiasi pubblicazione deve essere effettuata con cautela per evitare di incorrere in oltraggio alla corte”, specifica il comunicato.
“A seguito di un’attenta valutazione, abbiamo avviato un’indagine su questa accusa di abuso nell’esercizio della funzione pubblica”, ha dichiarato il vice capo della polizia Oliver Wright. “È importante proteggere l’integrità e l’obiettività della nostra indagine mentre lavoriamo con i nostri partner per indagare su questo presunto reato”, aggiunge, “comprendiamo il notevole interesse pubblico per questo caso e forniremo aggiornamenti al momento opportuno”.
Secondo la ricostruzione del Daily Mail, sei auto della polizia in borghese sono arrivate alla tenuta del re Carlo a Norfolk poco dopo le 8 di questa mattina. Di lì a breve, un convoglio di auto è stato fotografato mentre lasciava la residenza. Andrea, che oggi compie 66 anni, soggiorna a Sandringham dopo essere stato sfrattato dal fratello maggiore dalla Royal Lodge di Windsor in seguito al caso Epstein.
Il premier britannico Keir Starmer aveva affermato di recente che “nessuno è al di sopra della legge” nel Regno Unito. Andrea non è ancora stato ascoltato dagli inquirenti che stanno valutando una serie di accuse relative a traffico sessuale, abuso di ufficio e traffico sessuale ma re Carlo ha assicurato di essere pronto a collaborare con la polizia nelle indagini.
Il secondogenito della defunta Regina Elisabetta potrebbe aver passato informazioni sensibili al finanziare pedofilo Jeffrey Epstein nel suo ruolo di inviato commerciale del Regno Unito. Si ritiene anche che abbia introdotto clandestinamente una donna a Buckingham Palace, che potrebbe essere entrata clandestinamente in Gran Bretagna a bordo del jet “Lolita Express” dello stesso Epstein. Andrea nega qualsiasi illecito