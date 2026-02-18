«Evidenti effetti negativi»: la Serie A boccia il ddl sull’azionariato popolare

I club di Serie A bocciano il disegno di legge sull’azionariato popolare delle società sportive, riforma già approvata dalla Camera e ora all’esame del Senato. L’assemblea della Lega Calcio Serie A, che si è riunita nella giornata di lunedì, si è espressa in modo unanime contro il ddl e ha scritto al presidente del Senato e alla VII Commissione del Senato una lettera.

Secondo la Lega Calcio – scrive l’agenzia Radiocor – le norme allo studio mostrano «pesanti contrasti» con i diritti soggettivi e gli interessi legittimi delle società sportive e dei loro azionisti: una volta applicate possono causare «evidenti effetti negativi» sull’industria del calcio e sull’economia legata ad essa.