Fusione con Mps e delisting: vola il titolo di Mediobanca in Borsa

La seduta odierna a Piazza Affari sta promuovendo la fusione di Mediobanca in Mps e il ritiro dal listino del titolo della banca milanese. Operazione che gli analisti apprezzano particolarmente, come dimostra la Borsa, soprattutto per le sinergie che ne deriveranno mentre ragionano sul rapporto di concambio.

Il rapporto di concambio verrà determinato con il supporto degli advisor dei due CdA, dopo che l’offerta iniziale di Mps su Piazzetta Cuccia era un rapporto di 2,3 azioni del Monte per ogni azione di Mediobanca, mentre post stacco dei dividendi di 2,533. Sul concambio che non è stato comunicato così come non lo sono state le tempistiche per il delisting, gli analisti di Equita calcola che sulla base dei prezzi di ieri e rettificando per i dividendi già annunciati, il concambio tra Mediobanca e Mps è di 2,31, implicando uno sconto di circa il 9% rispetto al concambio di 2,53 (senza la componente cash) previsto dall’offerta conclusa a settembre. Il concambio medio negli ultimi mesi è invece in area 2,2 con uno sconto nell’ordine del 15%.

Secondo Equita l’operazione consentirà di «mitigare il rischio di integrazione e di rafforzare la struttura di capitale» ma bisogna attendere il piano di Mps il 27 febbraio per avere maggiore dettagli e visibilità sul «processo di integrazione, le sinergie e i livelli di remunerazione nei prossimi anni». Dal canto suo, Deutsche Bank osserva che la piena proprietà di Mediobanca dovrebbe generare «significativi benefici» per il Mps. L’acquisizione inoltre «migliora l’agilità strategica e favorisce un forte legame tra le performance e la redditività del private e dell’ investment Banking».

