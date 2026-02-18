Milan, con Jimenez e Pobega record storico di plusvalenze in una stagione

Nell’anno in cui mancheranno circa 80 milioni di euro dalla Champions – tra premi UEFA e incassi dal botteghino –, il club rossonero fa registrare il record storico di plusvalenze. Secondo le stime di Calcio e Finanza , tra le operazioni chiuse in estate e i riscatti maturati nelle ultime settimane, la cifra complessiva ammonta a 91,7 milioni di euro . Il dato potrebbe crescere ancora, qualora fossero finalizzati altri riscatti prima della fine della stagione, su tutti quello di Samuel Chukwueze al Fulham.

Si tratta come detto di stime, che dovranno poi essere confrontate con i dati ufficiali del bilancio che si chiuderà al 30 giugno 2026. Tra le operazioni di questa stagione, ai vertici si trova la cessione di Malick Thiaw, che dovrebbe avere generato una plusvalenza di poco più di 32 milioni di euro. Segue al secondo posto la cessione di Theo Hernandez all’Al-Hilal, per 22,1 milioni di plusvalenza.

Al terzo posto si posizionano gli oltre 15 milioni di euro di Alex Jimenez. In questo caso va sottolineato che la plusvalenza si calcola sulla somma complessiva incassata dal Milan, che andrà poi a mettere nei costi quanto dovuto al Real Madrid sulla base degli accordi con i Blancos sulla rivendita del calciatore.

Di seguito, tutte le operazioni della stagione in corso e le relative plusvalenze:

Malick Thiaw al Newcastle – 32,2 milioni di euro

Theo Hernandez all’Al-Hilal – 22,1 milioni di euro

Alex Jimenez al Bournemouth – 15,5 milioni di euro

Noah Okafor al Leeds – 9,7 milioni di euro

Tommaso Pobega al Bologna – 7 milioni di euro

Yacine Adli all’Al Shabab – 5,1 milioni di euro

TOTALE – 91,7 milioni di euro

Se le stime fossero corrette, si tratterebbe dunque della stagione record per il Milan sul fronte delle plusvalenze generate. Verrebbe così battuto un record che dura dalla stagione 2001/02, quando i rossoneri fecero registrare plusvalenze per 78 milioni di euro, principalmente grazie alle cessioni di Francesco Coco e Umit Davala all’Inter. Sul podio l’esercizio 2009, quello relativo alla cessione di Kakà al Real Madrid, ma nella top 5 rientrano anche la stagione 2024/25 – che ha visto l’addio di Tijjani Reijnders in direzione Real Madrid – e il 2012, segnato dai dolorosi addii (per la tifoseria milanista) di Thiago Silva e Zlatan Ibrahimovic, che presero la direzione di Parigi.