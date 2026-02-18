Lazio, total audience oltre 70mila visualizzazioni per la presentazione del progetto per il nuovo Flaminio

La Lazio ha infatti presentato ieri il progetto di riqualificazione dello stadio Flaminio , destinato – nelle idee del patron e presidente Claudio Lotito – a diventare il nuovo impianto di casa del club biancoceleste. L’intervento punta a recuperare e valorizzare l’opera originaria progettata da Pier Luigi Nervi, con un concept architettonico innovativo che prevede una struttura “due stadi in uno”.

Oltre 70mila visualizzazioni per la presentazione del progetto del nuovo stadio Flaminio per la Lazio. La diretta televisiva prodotta dalla media company del Club biancoceleste e trasmessa su Dazn, sul canale YouTube ufficiale, sul digitale terrestre tramite Sportitalia e sull’app della S.S. Lazio, ha registrato una total audience superiore alle 70.000 visualizzazioni qualificate (qualified users), un numero che conferma come il tema abbia una dimensione cittadina e pubblica.

Il piano, come raccontato durante la presentazione del progetto, prevede infatti il consolidamento dell’impianto esistente in cemento armato e la realizzazione, al di sopra, di una nuova struttura sospesa e leggerissima in acciaio, destinata a sostenere la copertura, per un totale di 50mila posti. Due strutture distinte ma integrate: quella nuova protegge e preserva quella storica, recuperandone il degrado dovuto in particolare alle infiltrazioni e restituendo piena funzionalità al manufatto originale. La copertura rappresenta un elemento chiave del progetto e si ispira a soluzioni che lo stesso Nervi avrebbe già ipotizzato.

Il Flaminio, unico stadio cittadino concepito specificamente per il calcio, garantisce – secondo gli studi – una visione ottimale del campo: la distanza visiva dei tifosi risulta fino al 50% più breve rispetto a quella dello Stadio Olimpico di Roma. L’impianto, secondo il progetto di restyling, offrirà inoltre ottime prestazioni acustiche e sarà dotato di pannelli solari con l’obiettivo di produrre circa 1,4 milioni di kWh annui, raggiungendo l’autosufficienza energetica e, in alcuni periodi, cedendo energia alla rete.

Il progetto è riuscito a ottenere elevati standard di comfort pur trattandosi di un intervento di recupero. Tra le modifiche previste figurano l’eliminazione delle quattro torri faro, ritenute impattanti dal punto di vista luminoso e più alte della nuova copertura, e la sostituzione delle recinzioni metalliche con barriere in cristallo a basso impatto visivo. Queste saranno concepite sul modello di quelle dell’Acquario di Genova: aperte nei giorni feriali e chiuse nei giorni di gara, con accesso regolato dai tornelli.

L’impianto – ha concluso la presentazione video del progetto – sarà concepito come un nuovo polo culturale e sociale per il quartiere, pensato per essere raggiunto principalmente con il trasporto pubblico e la mobilità lenta, al fine di ridurre il traffico privato nell’area. Gli spazi VIP e hospitality ospiteranno aree ristorazione, zone d’incontro e attività commerciali, integrandosi con una visione dello stadio come luogo di aggregazione fruibile anche oltre il matchday.

Gli interventi sull’impianto avranno un costo stimato di 480 milioni di euro, di cui 80 in autofinanziamento, anche se non è stato chiarito con precisione come sarà finanziata la quota restante. Dei 50mila posti previsti, 20mila saranno sull’anello già presente nel progetto di Pier Luigi Nervi, mentre altri 30mila saranno nel nuovo allargamento. L’inizio dei lavori è previsto per il primo semestre del 2027 e il completamento dell’opera è fissato per il primo semestre 2031. Dal punto di vista burocratico l’iter sarà lo stesso affrontato dalla AS Roma. La proprietà dello stadio, secondo quanto annunciato da Claudio Lotito durante la conferenza stampa di presentazione, sarà di «una Newco, controllata al 100% dalla Lazio».