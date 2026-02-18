Emergenza campo, Bodo al lavoro prima della gara dell'Inter: la decisione sarà dell'arbitro

Infatti, negli scorsi giorni, per liberare il campo dalla neve , i macchinari usati hanno di fatto sollevato il tappeto sintetico andando a creare, soprattutto sulle fasce laterali , una serie di avvallamenti molto pericolosi per l’incolumità fisica dei calciatori. Come detto, gli addetti preposti sono al lavoro, ma il problema fino a stamattina non era stato del tutto risolto, generando comunque perplessità da parte del club nerazzurro.

Questa sera l’ Aspmyra Stadion di Bodo ospiterà la gara di andata dei playoff di Champions League fra i padroni di casa e l’ Inter . Ma la società norvegese è al lavoro, con i propri addetti al campo, per sistemare il manto erboso sintetico prima della sfida.

Prima del fischio di inizio della partita, fissato alle ore 21.00 di oggi, avverrà come di consueto l’ispezione del campo da parte della quaterna arbitrale, guidata dal fischietto tedesco Siebert. E in quel momento, come appreso da Calcio e Finanza, che sarà presa la decisione, in base a quelle che saranno le condizioni del terreno di gioco.

Al momento, si tratta di una problematica definita risolvibile da parte degli addetti al campo del Bodo, che stanno continuando a lavorare per risolvere la questione quando si avvicina sempre più l’orario del calcio d’inizio.