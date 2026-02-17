Pier Silvio Berlusconi rilancia sullo sport: ATP Finals in chiaro su Mediaset dal 2026

Per Pier Silvio Berlusconi, l’operazione si inserisce in una strategia aziendale mirata a presidiare contenuti ad alta visibilità, con un equilibrio tra investimento e ritorno economico.

Le Nitto ATP Finals riuniscono ogni anno gli otto migliori giocatori del ranking mondiale. L’evento si è affermato come uno degli appuntamenti più prestigiosi del calendario tennistico internazionale. L’edizione 2026 si svolgerà dal 15 al 22 novembre all’Inalpi Arena di Torino, confermando il ruolo centrale dell’Italia nell’organizzazione del torneo.

Come riportato da Il Sole 24 Ore , l’intesa riguarda il prossimo ciclo pluriennale delle ATP Finals. Mediaset trasmetterà una selezione di otto tra i migliori incontri del torneo sulle proprie reti televisive e piattaforme digitali.

L’operazione, stimata in circa quattro milioni di euro l’anno secondo le indiscrezioni, rappresenta una mossa significativa nel mercato dei diritti sportivi e consolida la posizione di Mediaset nell’offerta di grandi eventi in chiaro.

Una scelta industriale nel mercato dei diritti sportivi

Il mercato dei diritti televisivi è sempre più competitivo. I grandi eventi sportivi rappresentano uno degli ultimi contenuti capaci di generare ascolti live significativi, in un contesto segnato dalla frammentazione dell’audience e dalla crescita delle piattaforme streaming.

In questo scenario, la decisione di Pier Silvio Berlusconi di puntare sulle ATP Finals risponde a una logica industriale precisa. Il tennis sta attraversando una fase di espansione in Italia, trainata dai risultati internazionali dei giocatori italiani e da un rinnovato interesse del pubblico.

L’acquisizione dei diritti in chiaro consente a Mediaset di intercettare questa domanda crescente, rafforzando la propria offerta editoriale senza entrare nel segmento pay, già presidiato da operatori specializzati.

Mediaset e la valorizzazione dello sport free to air

Sotto la guida di Pier Silvio Berlusconi, Mediaset ha progressivamente consolidato la propria presenza nello sport in chiaro. L’obiettivo è garantire eventi di richiamo capaci di sostenere la raccolta pubblicitaria e di rafforzare il posizionamento competitivo del gruppo.

Le ATP Finals si distinguono per la loro forte riconoscibilità internazionale, per il crescente interesse del pubblico italiano, per la collocazione in un periodo strategico del palinsesto autunnale e per l’elevato potenziale commerciale che ne rafforza l’attrattività per i broadcaster. Secondo le stime riportate, i ricavi pubblicitari potrebbero superare il doppio dell’investimento annuo, rendendo l’operazione sostenibile sul piano economico.

Il confronto con la Rai

Il passaggio delle ATP Finals dalla Rai a Mediaset riapre il tema della competizione tra broadcaster nel mercato dei diritti sportivi. Per il servizio pubblico si tratta della perdita di un evento di rilievo nel panorama tennistico internazionale.

Le rappresentanze sindacali di RaiSport hanno espresso preoccupazione per la progressiva riduzione dell’offerta sportiva in chiaro. La questione evidenzia le difficoltà nel conciliare costi dei diritti sempre più elevati e sostenibilità economica.

Per Mediaset, invece, l’operazione rafforza il confronto competitivo con la Rai, consolidando la presenza su eventi sportivi di grande richiamo.

L’effetto del boom del tennis in Italia

Un elemento centrale nella strategia di Pier Silvio Berlusconi è il contesto favorevole del tennis italiano. Negli ultimi anni, il movimento ha registrato una crescita significativa in termini di interesse mediatico e seguito televisivo.

La presenza di atleti italiani ai vertici del ranking mondiale ha ampliato il bacino di pubblico e aumentato il valore commerciale dei tornei internazionali ospitati nel Paese.

Le ATP Finals, disputate a Torino, beneficiano direttamente di questo trend. La combinazione tra prestigio dell’evento e interesse nazionale crea le condizioni per risultati di ascolto rilevanti.

MFE-MediaForEurope e la visione strategica

L’operazione si inserisce nel percorso di sviluppo di MFE-MediaForEurope, la holding che controlla Mediaset. La strategia aziendale guidata da Pier Silvio Berlusconi punta a rafforzare il gruppo in un contesto europeo, mantenendo al centro la televisione generalista e la sostenibilità finanziaria. L’acquisizione delle ATP Finals rappresenta un esempio concreto di questa impostazione: selezione mirata dei contenuti, attenzione ai costi, valorizzazione commerciale.