Dove vedere Milan Futuro Breno: la gara in diretta

Se hai cliccato su questo articolo stai cercando dove vedere Milan Futuro Breno tv streaming, gara valida per la 24esima giornata del girone B di Serie D, il massimo campionato dilettantistico in Italia.

Continua con la sfida in casa contro il Breno l’avventura della seconda squadra rossonera, sempre allenata da Massimo Oddo, in Serie D dopo la retrocessione della scorsa stagione, in seguito alla sconfitta ai playout contro la Spal, al primo anno dalla costituzione della formazione Under 23. I giovani rossoneri hanno fin qui ottenuto 35 punti in 23 giornate e sono in piena lotta per i playoff.

Il Milan Futuro è stato inserito nel girone B della Serie D, quello che vede la maggioranza delle formazioni lombarde. Per tornare nel calcio professionistico, la formazione di Oddo è chiamata a vincere il proprio raggruppamento, che vede anche una storica formazione ex Serie A come il Chievo Verona, per evitare il lungo cammino dei playoff che si svolgono sì all’interno del girone, ma che mettono in palio l’unico posto tramite sfide interregionali.