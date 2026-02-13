Inter-Juve verso il secondo miglior incasso di sempre in Serie A: la classifica

E’ tutto pronto per Inter-Juventus. Il Derby d’Italia, in programma sabato 14 febbraio, a partire dalle ore 20.45, sarà una partita chiave nella corsa Scudetto (per i nerazzurri) e al quarto posto (per i bianconeri). La grande attesa per l’incontro è suffragata dai numeri: il match farà infatti registrare un altro tutto esaurito a San Siro e regalerà il secondo maggiore incasso della storia in Serie A dopo quello del derby d’andata tra Inter e Milan.

La stracittadina dello scorso novembre ha portato allo stadio Meazza 75.562 spettatori e l’incasso record fu di oltre 8,6 milioni di euro. Tre mesi dopo, con l’Inter capolista solitaria, il botteghino nerazzurro continua a sorridere. Inter-Juventus di domani sera porterà con sé un incasso stimato intorno agli 8 milioni di euro. C’è ancora tempo per assicurarsi un posto al Meazza: chi desidera acquistare un biglietto può ancora farlo tramite la piattaforma di rivendita degli abbonati messa a disposizione dalla società nerazzurra.