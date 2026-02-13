Inter-Juve verso il secondo miglior incasso di sempre in Serie A: la classifica

E’ tutto pronto per Inter-Juventus. Il Derby d’Italia, in programma sabato 14 febbraio, a partire dalle ore 20.45, sarà una partita chiave nella corsa Scudetto (per i nerazzurri) e al quarto posto (per i bianconeri). La grande attesa per l’incontro è suffragata dai numeri: il match farà infatti registrare un altro tutto esaurito a San Siro e regalerà il secondo maggiore incasso della storia in Serie A dopo quello del derby d’andata tra Inter e Milan.
La stracittadina dello scorso novembre ha portato allo stadio Meazza 75.562 spettatori e l’incasso record fu di oltre 8,6 milioni di euro. Tre mesi dopo, con l’Inter capolista solitaria, il botteghino nerazzurro continua a sorridere. Inter-Juventus di domani sera porterà con sé un incasso stimato intorno agli 8 milioni di euro. C’è ancora tempo per assicurarsi un posto al Meazza: chi desidera acquistare un biglietto può ancora farlo tramite la piattaforma di rivendita degli abbonati messa a disposizione dalla società nerazzurra.
Incasso Inter Juventus – La sfida al secondo posto di sempre in Serie A
La partita di domani sera si piazzerà quindi nettamente al secondo posto e con un buon margine sulla seconda, superando per la seconda volta nella storia del campionato gli 8 milioni di incasso. La prima piazza, come detto, spetta al derby dello scorso novembre, mentre il podio si chiude con un altro Inter-Milan, andato in scena nel settembre del 2024.
Quarto posto per un altro Inter-Juventus, quello che nella passata stagione si concluse con un pirotecnico 4-4. Chiude questa graduatoria un terzo Derby d’Italia, ma nel complesso tutte le prime cinque posizioni sono occupate da partite giocate a San Siro e che hanno visto l’Inter come squadra di casa: si tratta di due derby di Milano e tre big match contro la Juventus.
Incasso Inter Juventus – La top 5 all-time al botteghino
Questa la classifica per quanto riguarda le sfide di Serie A (*cifre non ufficiali):
- Inter-Milan, 23 novembre 2025, San Siro – 8.649.494 euro (75.562 spettatori)
- Inter-Juventus, 14 febbraio 2026, San Siro – 8.000.000 euro (75.000 spettatori)*
- Inter-Milan, 22 settembre 2024, San Siro – 7.626.430 euro (75.366 spettatori)
- Inter-Juventus, 27 ottobre 2024, San Siro – 7.614.585 euro (75.056 spettatori)
- Inter-Juventus, 6 ottobre 2019, San Siro – 6.620.976 euro (75.923 spettatori)
Ricordiamo che l’Inter detiene anche l’incasso record per una partita di calcio in Italia. I nerazzurri lo hanno fatto registrare nella passata stagione, quando il match contro il Barcellona (semifinale di ritorno della UEFA Champions League) ha raccolto la bellezza di circa 14,7 milioni di euro.