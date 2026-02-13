Serie B, la sfida Cesena-Venezia in diretta gratuita su DAZN senza registrazione

Sarà una prova di forza quella che attende il Venezia di Stroppa contro il Cesena: i veneti, primi in classifica a solo un punto di distanza dal Frosinone, scenderanno in campo al Manuzzi per tentare la volata verso la promozione diretta in Serie A. Il match sarà trasmesso in diretta su DAZN (CLICCA QUI PER ABBONARTI), sabato 14 febbraio alle 19.30, e visibile anche in modalità gratuita, senza bisogno di registrazione.
Quella che andrà in scena il prossimo sabato è solo un’altra delle grandi sfide che sta animando la stagione 2025/2026 di Serie BKT: la classifica vede, infatti, un’affollata zona play off con ben quattro squadre a un solo punto di distanza. Se per il Venezia, vincere significherebbe allungare sul Frosinone e dimenticare la sconfitta rimediata in casa contro il Modena nello scorso turno di campionato, il Cesena necessita dei 3 punti per recuperare posizione su Modena, Juve Stabia e Catanzaro e insidiare il Palermo di Pippo Inzaghi, fermo in quarta posizione dopo lo spettacolare 3-3 registrato a Marassi contro la Sampdoria.
I tifosi che non sono ancora abbonati a DAZN potranno seguire facilmente la partita in modalità gratuita andando sul sito della piattaforma di sport in streaming e, dopo aver cliccato su uno dei contenuti free disponibili in home page, registrarsi gratuitamente con mail, nome e cognome.
Cesena Venezia in streaming gratis – Le soluzioni per seguire la Serie B
Disponibile tutta su DAZN, per seguire la Serie BKT basterà attivare il nuovo pacchetto Goal Pass, disponibile in occasione del Black Friday, e fino all’8 di dicembre, a prezzi scontati:
- il piano Annuale dilazionato a 7,90€ al mese per i primi 3 mesi (13,99€ per successivi 9 mesi)
- l’Annual Pass con pagamento anticipato a 89€ all’anno, anziché 129€
- il mensile a 9,90€ al mese per 3 mesi, anziché 19,90€
Sottoscrivendo il pacchetto Goal Pass, oltre ai match del campionato di Serie BKT, gli appassionati avranno accesso anche alle 3 partite di Serie A Enilive in co-esclusiva per ogni turno, tra cui almeno 4 big match su 20 di Serie A, tutti gli highlights delle 38 giornate di Serie A Enilive, LALIGA EA SPORTS, il meglio della Liga Portugal Betclic, il calcio femminile con la Serie A Femminile eBay e la UEFA Women’s Champions League.