La Roma al lavoro per il ritorno di Francesco Totti: le cifre del possibile accordo

Il ritorno di Francesco Totti alla Roma, dopo la fine della carriera da calciatore nel 2017 e il suo addio da dirigente nel 2019, sembra essere ogni giorno sempre più vicino. Come confermato dallo stesso Claudio Ranieri, consigliere della proprietà, i colloqui fra le parti vanno avanti ormai da un po’ e in queste settimane si sono anche intensificati.

Come riporta l’edizione romana de La Repubblica, i Friedkin per riportare l’ex capitano e numero 10 a Trigoria sarebbero pronti a mettere sul tavolo un contratto fino a 1 milione di euro a stagione. Tuttavia, quello su cui si sta discutendo in questi ultimi giorni, più che il compenso, è il ruolo che Totti andrà a occupare nell’organigramma societario.