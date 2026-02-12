La Roma al lavoro per il ritorno di Francesco Totti: le cifre del possibile accordo

Il ritorno di Francesco Totti alla Roma, dopo la fine della carriera da calciatore nel 2017 e il suo addio da dirigente nel 2019, sembra essere ogni giorno sempre più vicino. Come confermato dallo stesso Claudio Ranieri, consigliere della proprietà, i colloqui fra le parti vanno avanti ormai da un po’ e in queste settimane si sono anche intensificati.
Come riporta l’edizione romana de La Repubblica, i Friedkin per riportare l’ex capitano e numero 10 a Trigoria sarebbero pronti a mettere sul tavolo un contratto fino a 1 milione di euro a stagione. Tuttavia, quello su cui si sta discutendo in questi ultimi giorni, più che il compenso, è il ruolo che Totti andrà a occupare nell’organigramma societario.
Al momento, la pista più concreta porta alla consulenza esterna che si possa trasformare poi in un vero e proprio ruolo all’interno dell’organigramma societario. Ma la grande novità arriva dal fronte Totti, che pur di tornare attivo nel mondo giallorosso sarebbe incline ad accettare, almeno in un primo momento, un posto da ambasciatore del brand Roma. Ovviamente con la promessa che a breve questo porti a un inquadramento ben specifico nel settore tecnico.
Insomma, Totti è pronto a tornare alla Roma, una società ben diversa rispetto a quella che ha lasciato nel 2019, con qualsiasi inquadramento, a condizione che questo lo porti in un futuro abbastanza vicino ad avere un ruolo decisionale fra campo e società. I colloqui fra le parti continuano, ma con un certo ottimismo da entrambe le sponde.