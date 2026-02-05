Ranieri apre al ritorno di Totti alla Roma: «I Friedkin ci stanno pensando»

«Ci stanno pensando e mi auguro che Francesco possa essere davvero utile alla Roma, perché lui è una parte della Roma». Il Senior Advisor della Roma Claudio Ranieri ha svelato in un’intervista rilasciata a Sky Sport quello che potrebbe essere il prossimo grande innesto del club giallorosso: lo storico ex capitano Francesco Totti.

Ci sono già stati contatti tra le parti e un accordo per il rientro di Totti in società potrebbe essere presto finalizzato. Totti è già stato dirigente della Roma durante l’era Pallotta. Dopo il ritiro dal calcio giocato nel 2017, la società gli aveva assegnato inizialmente il ruolo di dirigente dell’area tecnica, poi una posizione più ampia come manager-consigliere del club, a diretto contatto con la proprietà americana.