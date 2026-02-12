Serie A, anticipi e posticipi del 27° turno: Roma-Juventus domenica sera

La sfida tra Inter e Genoa è invece in programma nella serata di sabato, alle ore 20.45. Milan in campo la domenica alle ore 12.30 a Cremona.

Di
Redazione
Governance
Onefootball
Serie A anticipi e posticipi
(Foto: Valerio Pennicino/Getty Images)

La Lega Serie A ha svelato gli anticipi e i posticipi del 27° turno di campionato, che si disputerà tra venerdì 27 febbraio e lunedì 2 marzo. Si tratterà di un turno delicato, preceduto dal ritorno dei playoff di Champions League, che vedranno impegnate le tre italiane Atalanta, Inter e Juventus.

Tra le sfide in programma la 27esima giornata di campionato spicca il big match Roma-Juventus. La sfida metterà di fronte due formazioni desiderose di conquistare il quarto posto e la qualificazione alla prossima edizione di Champions League. Le partite, inoltre, precederanno i match validi per le due semifinali di andata di Coppa Italia.

Di seguito, ecco il calendario completo del 27° turno:

Tutta la Serie A Enilive è su DAZN fino al 2029. Scopri le offerte e attiva ora.