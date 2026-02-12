La Lega Serie A ha svelato gli anticipi e i posticipi del 27° turno di campionato, che si disputerà tra venerdì 27 febbraio e lunedì 2 marzo. Si tratterà di un turno delicato, preceduto dal ritorno dei playoff di Champions League, che vedranno impegnate le tre italiane Atalanta, Inter e Juventus.

Tra le sfide in programma la 27esima giornata di campionato spicca il big match Roma-Juventus. La sfida metterà di fronte due formazioni desiderose di conquistare il quarto posto e la qualificazione alla prossima edizione di Champions League. Le partite, inoltre, precederanno i match validi per le due semifinali di andata di Coppa Italia.