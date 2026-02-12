La Coppa Italia ha definito questa settimana le ultime due semifinaliste per la stagione 2025/26. E quest’oggi la Lega Serie A ha ufficializzato il calendario del penultimo turno della manifestazione: le gare di andata saranno giocate all’inizio del mese di marzo.
Il primo match – in programma allo stadio Sinigaglia – si disputerà martedì 3 marzo, con calcio d’inizio fissato alle ore 21.00 e vedrà di fronte Como e Inter La seconda sfida, in programma invece mercoledì 4 marzo, sempre alle ore 21.00, si giocherà allo stadio Olimpico fra Lazio e Atalanta.
Coppa Italia calendario semifinali – Le gare di ritorno
Non sono state ancora programmate, invece, le gare di ritorno, che ovviamente si giocheranno in casa della squadra che avrà affrontato quella di andata in trasferta. Infatti, si attendono gli sviluppi delle coppe europee, che vedono impegnate sia Inter che Atalanta, con entrambe le squadre che saranno protagoniste dalla prossima settimana nei playoff di Champions League per accedere agli ottavi di finale della massima competizione europea.
Di seguito, il calendario completo delle semifinali di andata della Coppa Italia:
- martedì 3 marzo, ore 21.00 – Como-Inter
- mercoledì 4 marzo, ore 21.00 – Lazio-Atalanta