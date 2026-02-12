La Coppa Italia ha definito questa settimana le ultime due semifinaliste per la stagione 2025/26. E quest’oggi la Lega Serie A ha ufficializzato il calendario del penultimo turno della manifestazione: le gare di andata saranno giocate all’inizio del mese di marzo.

Il primo match – in programma allo stadio Sinigaglia – si disputerà martedì 3 marzo, con calcio d’inizio fissato alle ore 21.00 e vedrà di fronte Como e Inter La seconda sfida, in programma invece mercoledì 4 marzo, sempre alle ore 21.00, si giocherà allo stadio Olimpico fra Lazio e Atalanta.