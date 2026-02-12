Juve Next Gen Sambenedettese in streaming gratis? Guarda la partita in diretta

I ragazzi di Massimo Brambilla scendono in campo per la 26esima giornata del girone B di Serie C. La sfida con la Sambenedettese è in programma per giovedì 12 febbraio 2026 , con calcio d’inizio fissato per le ore 18.00 .

Se hai cliccato su questo articolo stai cercando un modo di vedere Juve Next Gen Sambenedettese in streaming gratis .

Juve Next Gen Sambenedettese in streaming gratis – La Serie C è su Sky e NOW

La Serie C continua. Ancora una volta il terzo campionato professionistico italiano vede la partecipazione di 60 squadre divise in tre gironi. Ma per la prima volta, in ognuno dei raggruppamenti è presente una seconda squadra.

La Serie C sarà ancora visibile, per il secondo anno di fila, su Sky. La pay-tv di proprietà di Comcast trasmetterà per la stagione 2024/25 tutte le 1.143 partite della regular season, compresi i playoff e i match della Supercoppa e della Coppa Italia (dagli ottavi di finale). Lo stesso discorso vale per NOW (CLICCA QUI PER ABBONARTI), che si conferma come Title Sponsor del torneo.

Per gli appassionati del campionato di Serie C, Sky mette a disposizione un’ampia copertura anche grazie

agli studi, agli approfondimenti e agli highlights delle partite dei tre gironi del torneo su Sky Sport 24, sul sito skysport.it e sugli account social ufficiali di Sky Sport con highlights e approfondimenti delle partite.

Juve Next Gen Sambenedettese in streaming gratis – La programmazione di Sky e NOW

Detto di Juve Next Gen-Sambenedettese, la programmazione di Sky per le sfide di campionato di Serie C non è certo conclusa. Ecco le gare che saranno trasmesse in diretta sia sulla pay-tv che in streaming su NOW:

GIOVEDÌ 12 FEBBRAIO

Ore 18.00

JUVENTUS NEXT GEN-SAMBENEDETTESE

Sky Sport Uno e Sky Sport 251

Sky Sport Uno e Sky Sport 251 GUIDONIA MONTECELIO-BRA

Sky Sport Calcio e Sky Sport 252

Sky Sport Calcio e Sky Sport 252 FORLÌ-PONTEDERA

Sky Sport 253

Ore 20.30