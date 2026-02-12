L'offerta di DAZN verso Inter-Juve: sei mesi di sconto sul pacchetto Full mensile

La piattaforma di sport in streaming ha lanciato una nuova offerta in vista di un weekend di sport ricco di sfide tra Serie A e Milano-Cortina 2026.

(Foto: Valerio Pennicino/Getty Images)

DAZN lancia una nuova promozione per tutti i nuovi abbonati e rende disponibile il piano DAZN Full a sconto per la durata di sei mesi. In vista del weekend – tra le grandi sfide di Serie A, come Inter-Juventus e Napoli-Roma, e le Olimpiadi di Milano-Cortina -, la piattaforma propone un’offerta speciale per cui non è stata definita al momento una data di scadenza (clicca qui per maggiori informazioni).

Con questa promo è possibile attivare il piano DAZN Full – l’abbonamento principale che include tutto il catalogo di contenuti – a un prezzo ridotto per i primi 6 mesi: 29,99 euro al mese invece di 44,99 euro. Il piano prevede il pagamento mensile e non vincola il cliente alla permanenza per tutti i 12 mesi.

DAZN nuova offerta – Cosa include DAZN Full

Scegliendo l’offerta mensile di DAZN Full, gli utenti hanno accesso a:

  • Tutte le partite di Serie A Enilive in diretta streaming;
  • Le sfide di Serie BKT;
  • I campionati esteri e altri eventi calcistici;
  • Un ampio catalogo di sport live e on demand.

Il piano Full, noto fino a pochi mesi fa come piano Standard, consente di utilizzare l’abbonamento da una sola rete Internet, con la possibilità di collegare fino a un massimo di due dispositivi contemporaneamente con lo stesso account.

DAZN nuova offerta – Quanto costa DAZN Full senza sconto

Normalmente, DAZN Full prevede diverse opzioni di sottoscrizione:

  • 34,99 €/mese per 12 mesi (piano annuale con pagamento mensile);
  • 44,99 €/mese con il piano mensile (disdetta libera con 30 giorni di preavviso);
  • 359 € in un’unica soluzione con il piano annuale (pari a circa 29,91 €/mese).

DAZN nuova offerta – I vantaggi della promo su DAZN Full

La promozione attuale permette di risparmiare 15 euro al mese sul piano mensile per la durata di 6 mesi, portando il costo a 29,99 euro al mese, per un risparmio complessivo di 90 euro rispetto a prezzo di listino. L’offerta è disponibile per tutti i nuovi ed ex clienti, semplicemente accedendo al sito DAZN.

Al termine dei 12 mesi, il prezzo tornerà a quello di listino (44,99 euro al mese), ma l’utente potrà disattivare il rinnovo senza penali.

Come attivare DAZN Full a sconto

  1. Per approfittare dell’offerta è sufficiente:
  2. Accedere al sito ufficiale di DAZN (clicca qui per accedere);
  3. Registrarsi o effettuare il login con il proprio account;
  4. Selezionare il piano Full in versione annuale con pagamento mensile;
  5. Completare la procedura di attivazione.

Il piano Full di DAZN senza vincoli a sconto per sei mesi:
29,99 €/mese invece di 44,99 €/mese. Attiva ora

