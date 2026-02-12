DAZN lancia una nuova promozione per tutti i nuovi abbonati e rende disponibile il piano DAZN Full a sconto per la durata di sei mesi. In vista del weekend – tra le grandi sfide di Serie A, come Inter-Juventus e Napoli-Roma, e le Olimpiadi di Milano-Cortina -, la piattaforma propone un’offerta speciale per cui non è stata definita al momento una data di scadenza (clicca qui per maggiori informazioni).

Con questa promo è possibile attivare il piano DAZN Full – l’abbonamento principale che include tutto il catalogo di contenuti – a un prezzo ridotto per i primi 6 mesi: 29,99 euro al mese invece di 44,99 euro. Il piano prevede il pagamento mensile e non vincola il cliente alla permanenza per tutti i 12 mesi.

DAZN nuova offerta – Cosa include DAZN Full

Scegliendo l’offerta mensile di DAZN Full, gli utenti hanno accesso a:

Tutte le partite di Serie A Enilive in diretta streaming;

in diretta streaming; Le sfide di Serie BKT ;

; I campionati esteri e altri eventi calcistici;

Un ampio catalogo di sport live e on demand.

Il piano Full, noto fino a pochi mesi fa come piano Standard, consente di utilizzare l’abbonamento da una sola rete Internet, con la possibilità di collegare fino a un massimo di due dispositivi contemporaneamente con lo stesso account.