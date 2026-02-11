Dove vedere Inter Juventus Primavera tv streaming: guarda la partita in diretta

Un altro derby di Italia a pochi giorni da quello che si giocherà in Serie A e che potrebbe essere il preludio. Le due squadre sono vicine anche nella classifica del campionato di categoria dove i nerazzurri si trovano al quinto posto con 38 punti, tre lunghezze più indietro i bianconeri, ma entrambi sono in piena lotta per un posto nei playoff per giocarsi la vittoria finale.

Se hai cliccato su questo articolo stai cercando dove vedere Inter Juventus Primavera tv streaming , gara valida per i quarti di finale della Coppa Italia di categoria.

Dove vedere Inter Juventus Primavera tv streaming? Quando si gioca

La partita fra Inter e Juventus Primavera si giocherà al KONAMI Youth Development Centre in Memory of Giacinto Facchetti di Milano, mercoledì 11 febbraio 2025 con il calcio d’inizio dell’incontro fissato per le ore 18.30.

Dove vedere Inter Juventus Primavera tv streaming? Come seguire la sfida

La sfida Inter Juventus Primavera sarà visibile in chiaro grazie alla messa in onda in esclusiva di Sportitalia (canale 60 del digitale terrestre) e sarà visibile anche in streaming sul sito della tv di Michele Criscitiello.

La Roshn Saudi League e tutta la programmazione di Sportitalia e dei canali della piattaforma sono disponibili sia live che on demand sulla App Sportitalia, scaricabile da dispositivi IOS e Android e visibile anche con Google Chromecast, Amazon FireStick, Android Tv e Rakuten Tv. La App Sportitalia permette di ricevere gratuitamente sul proprio smartphone le notifiche delle news più importanti ed esclusive prodotte dalla redazione di Sportitalia.