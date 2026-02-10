Serie A, arbitri professionisti? Quanto guadagnano oggi i direttori di gara

Il mondo arbitrale italiano sta vivendo forse il suo periodo più difficile degli ultimi anni. Da inizio anno sono state numerose le polemiche legate soprattutto all’utilizzo del VAR, come si è visto anche nel turno appena concluso tra rigori assegnati con l’ausilio della tecnologia e altri episodi per cui il direttore di gare non è invece stato richiamato al monitor. Una situazione che si mischia al terremoto vissuto all’interno dell’AIA, con il suo presidente Antonio Zappi inibito per 13 mesi in primo grado dal Tribunale Federale Nazionale e con la FIGC che – come raccontato da Calcio e Finanza – ha valutato il commissariamento dell’associazione.

Questo weekend, inoltre, una dichiarazione del tecnico della Juventus Luciano Spalletti ha riportato in auge il tema del professionismo per gli arbitri. L’allenatore ha sottolineato che i direttori di gara sono gli unici non professionisti sul terreno di gioco, parole alle quali l’AIA ha risposto sottolineando la propria apertura a lavorare nella direzione di una rivoluzione del sistema arbitrale (sulla falsa riga di quanto accaduto in Premier League con la PGMOL).