Pisa, completato il primo round da 3 milioni per il finanziamento del Training Center

Il Pisa è stato affiancato nell’operazione da Iniziativa , boutique italiana di management consulting specializzata in Corporate & project Financing e nello sviluppo di infrastrutture sportive. Il finanziamento si inserisce nell’ambito della strutturazione di una più ampia operazione finanziaria che prevede un round complessivo compreso tra 11 e 12 milioni di euro , la cui seconda e principale tranche è in fase di strutturazione con closing previsto entro il mese di marzo.

Proseguono spediti i lavori per il Pisa Training Centre , il nuovo centro sportivo del Pisa Sporting Club, per il quale è stato completato il primo round di finanziamento da tre milioni di euro erogato attraverso due linee di pari importo messe a disposizione da banche del gruppo ICCREA, ChiantiBanca e Banca di Pescia e Cascina. Gli istituti di credito sono stati presentati come partner finanziari dell’operazione nei giorni scorsi.

Il Pisa Training Centre è stato pensato e progettato come un centro sportivo moderno ed all’avanguardia che punta ad essere un primo passo – al quale si affianca il progetto di riqualificazione dello stadio Cetilar Arena – per un importante intervento di rafforzamento delle dotazioni infrastrutturali del Pisa.

L’obiettivo è quello di dotare la società di un impianto sportivo che possa fungere da leva per la crescita dei risultati sportivi del club diventando un volano di attrazione, valorizzazione e crescita di nuovi talenti e leve calcistiche del futuro, attorno alle quali il Pisa andrà a consolidare un vivaio sempre più fiorente e vivace da valorizzare.

Il nuovo centro si svilupperà su un’area di 122.000 metri quadri, con un investimento di circa 30 milioni, attraverso la realizzazione di 7 campi regolamentari, 4 campi di dimensione ridotta per allenamento, aree funzionali e palestre, strutture dedicate alla youth academy, negozi e aree ristoro.

Iniziativa ha operato in qualità di advisor finanziario del Pisa con un’attività che ha riguardato la messa a punto del piano industriale del club e del Business plan dell’investimento, la strutturazione finanziaria dell’operazione, l’organizzazione dei diversi round di finanziamento e la negoziazione con gli Istituti di credito. Iniziativa è inoltre al fianco del Pisa nel progetto di riqualificazione della Cetilar Arena, operazione che verrà realizzata attraverso lo strumento del Partenariato Pubblico Privato (PPP), a testimonianza di una collaborazione continuativa tra il Club ed Iniziativa e di una comune visione infrastrutturale di lungo periodo.

Per il Pisa l’operazione finanziaria è stata seguita dal CFO della società, Francesco Burdese. «Questa operazione è un primo importante passo di un lavoro avviato ormai da alcuni mesi e che prevede un mix articolato di interventi finanziari e strumenti di garanzia definiti con l’obiettivo di garantire una strutturazione finanziaria ottimizzata per le esigenze del club e della proprietà – commenta Marco Messina, Partner di Iniziativa. Con questa operazione, Iniziativa conferma la propria leadership come advisor di riferimento nelle operazioni di corporate e project financing a supporto di grandi progetti infrastrutturali, con una particolare specializzazione nel settore delle infrastrutture sportive, degli stadi e dei centri sportivi, anche attraverso lo strumento del Partenariato Pubblico Privato».

«Il Pisa Training Centre rappresenta un investimento strategico importantissimo, non solo per la Società ma anche per tutto quello che gravita intorno ad essa e, ovviamente, anche per la Città di Pisa – ha dichiarato Francesco Burdese, CFO del Pisa Sporting Club. Si tratta, infatti, di una struttura indispensabile per crescere a livello sportivo e rappresentare un’eccellenza nazionale e internazionale, proseguendo un percorso di crescita e consolidamento ormai iniziato da tempo. Siamo poi oltremodo soddisfatti di constatare che il progetto Pisa Training Centre stia sempre di più attirando l’interesse di interlocutori istituzionali e finanziari importanti e di rilievo, capaci di cogliere la lungimiranza di un modo sempre più moderno e funzionale di fare calcio a livello professionistico».