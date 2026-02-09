Flaminio, il Comune di Roma: «Arrivata la documentazione sul progetto della Lazio»

Dopo le parole dell’assessore allo Sport del Comune di Roma Alessandro Onorato, che aveva annunciato come la Lazio fosse pronta a presentare il proprio progetto per lo stadio Flaminio, ecco che agli uffici preposti è arrivata in mattinata la pec ufficiale da parte del club biancoceleste con tutta la documentazione necessaria per i prossimi passi.

«Nella mattinata di lunedì 9 febbraio, il Dipartimento Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda ha ricevuto dalla Società Sportiva Lazio, tramite posta elettronica certificata, la documentazione necessaria per la procedura di riqualificazione, ammodernamento e ampliamento dello Stadio Flaminio (ai sensi dell’articolo 4 del del decreto legislativo numero 38 del 2021)», si legge in una nota del Comune capitolino.