Flaminio, il Comune di Roma: «Arrivata la documentazione sul progetto della Lazio»

Dopo le parole dell’assessore allo Sport del Comune di Roma Alessandro Onorato, che aveva annunciato come la Lazio fosse pronta a presentare il proprio progetto per lo stadio Flaminio, ecco che agli uffici preposti è arrivata in mattinata la pec ufficiale da parte del club biancoceleste con tutta la documentazione necessaria per i prossimi passi.
«Nella mattinata di lunedì 9 febbraio, il Dipartimento Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda ha ricevuto dalla Società Sportiva Lazio, tramite posta elettronica certificata, la documentazione necessaria per la procedura di riqualificazione, ammodernamento e ampliamento dello Stadio Flaminio (ai sensi dell’articolo 4 del del decreto legislativo numero 38 del 2021)», si legge in una nota del Comune capitolino.
«Nei prossimi giorni, gli uffici comunali competenti analizzeranno e valuteranno con attenzione il fascicolo arrivato per avviare ufficialmente l’iter del progetto, attivando la conferenza dei servizi preliminare», conclude la nota apparsa quest’oggi sul sito del Comune di Roma.
L’assessore Onorato, intervenuto su La7, aveva anche specificato quali saranno i prossimi passi dopo la presentazione del progetto di riqualificazione dello stadio Flaminio da parte della Lazio di Claudio Lotito: «Tra la proposta e la sua accettazione intercorre una Conferenza dei Servizi, che richiama tutti gli organi preposti i base scientifica dello Stato, della Regione e del Comune a capire se i flussi di arrivo e di deflusso dei tifosi possano essere compatibili o meno con il sito urbano».