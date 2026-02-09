La denuncia di Gasperini: «Alcuni club hanno preso ex arbitri che insegnano a simulare»

«Alcune società hanno persone strane prese dal mondo arbitrale che insegnano ai giocatori come buttarsi – ha dichiarato Gasperini –. Panchine che saltano, fanno caciara. Il calcio si riduce a “rubacchiare” ». Queste persone, secondo il tecnico giallorosso, istruirebbero i calciatori a prendere tempo e conquistare favori sul campo.

Nella conferenza stampa alla vigilia della sfida casalinga contro il Cagliari, il tecnico della Roma Gian Piero Gasperini è tornato a parlare del sistema arbitrale, andando all’attacco del VAR . Nel dettaglio, l’allenatore ha voluto approfittare delle parole di Daniele De Rossi dopo la gara con il Napoli, per analizzare una situazione oramai oltre il limite, dando possibili soluzioni e denunciando un sistema oramai distorto secondo il tecnico.

Gasperini non ha pronunciato esplicitamente il nome di nessuna società, anche se sono diverse quelle che annoverano nel proprio organico dei consulenti arbitrali, ruolo – è bene precisarlo – assolutamente legittimo. Si va dall‘Inter alla Juventus, passando per Lazio e Parma. In passato, anche la Roma aveva ingaggiato una figura di questo tipo. Si parla di addetti al rapporto con gli arbitri (quella la posizione ricoperta nelle società), ma da quando c’è il VAR le figure hanno assunto anche una carica di istruttori per allenatore e giocatori per illuminarli su come funziona e viene usata questa tecnologia.

Tornando a Gasperini, il tecnico a fine conferenza ha proposto un incontro per confrontarsi sull’operato del VAR: «Questo tipo di calcio non piace a noi allenatori, è brutto vedere partite con cartellini strani, con rigori che il pubblico non comprende».