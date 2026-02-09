Lazio, il Comune di Roma in attesa della proposta sullo stadio Flaminio

« La Lazio completerà il progetto per fare lo stadio Flaminio, è questione di giorni – ha dichiarato l’assessore Onorato alla trasmissione Omnibus in onda su La7 –. Tra la proposta e la sua accettazione intercorre una Conferenza dei Servizi , che richiama tutti gli organi preposti i base scientifica dello Stato , della Regione e del Comune a capire se i flussi di arrivo e di deflusso dei tifosi possano essere compatibili o meno con il sito urbano».

Il progetto della Lazio per il nuovo Flaminio è in arrivo nei prossimi giorni. Ad aggiornare sullo stato dell’iter che dovrebbe portare la società di Claudio Lotito a presentare un piano per ristrutturare l’impianto cittadino facendolo diventare la nuova casa della squadra biancoceleste è l’assessore allo Sport del Comune di Roma Alessandro Onorato .

«A Roma, e in Italia, le città sono nate al contrario – ha continuato Onorato –. Il Flaminio è lì dal 1900 e le abitazioni dal 1970. Quel luogo è vincolato a stadio dal Comune, non ci si può fare nulla se non uno stadio. Poi capiremo di che tipo».

Sui prossimi passi dopo la presentazione del progetto di ristrutturazione della Lazio: «Non so se si farà o meno uno stadio per la società biancoceleste. Rimane un tema di viabilità e sostenibilità. Da qui e nell’arco di due-tre mesi vedremo se il progetto della Lazio è compatibile».