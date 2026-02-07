Lazio, Sarri: «Ho un contratto e vado avanti. Vorrei sognare ma ora non si può»

“C’è un contratto in essere, ho preso una decisione a inizio anno e vado avanti con quella decisione. Se non ci sono cose che possono far cambiare opinione alle due parti si può andare avanti”. Così Maurizio Sarri, tecnico della Lazio, nella conferenza stampa che anticipa la sfida alla Juventus, ha risposto alle domande sul clima teso attorno alla squadra, tra cessioni e acquisti e proteste dei tifosi.

“Io sono come i tifosi, mi piacerebbe sognare e in questo momento non è possibile. Non ho l’ossessione della vittoria, ma del sogno sì. Mi piacerebbe avere una squadra che mi possa far sognare, una squadra che mi lascia la sensazione di poter fare qualcosa di importante. Io la mia carriera l’ho fatta, adesso mi devo divertire”.