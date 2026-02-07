«L’FC Barcelona comunica di aver formalmente notificato in data odierna alla European Super League Company e ai club coinvolti la propria uscita dal progetto della Superlega europea», ha spiegato la società catalana in una nota.

Nei mesi scorsi era già emersa l’intenzione dei catalani di abbandonare il progetto. Il club catalano, infatti, ha valutato positivamente i cambiamenti portati dalla UEFA nel panorama calcistico europeo. Nel dettaglio, il Barça, come moltissimi altri club, ha apprezzato come il massimo organo sia riuscito ad accontentare le società che richiedevano una valorizzazione maggiore della Champions attraverso ricavi più alti, raggiunti proprio grazie al cambiamento di format introdotto nella scorsa stagione.

Per tutto questo, il presidente Joan Laporta in prima persona ritiene che non sia più necessaria farsi promotore di una nuova competizione gestita dai club come era previsto dalla nascita della Superlega, che adesso conta solamente il Real Madrid di Florentino Perez come unico appartenente, visto che la Juventus ha richiesto ufficialmente l’estromissione dal progetto, ma è stata respinta da Real e Barça.

Questa decisione, infine, può essere vista anche come il sigillo sui rapporti in netto miglioramento fra il Barcellona e la UEFA, e forse la presenza del presidente Aleksander Ceferin al Montjuic per l’ultima sfida di Champions fra i blaugrana e il PSG di Nasser Al Khelaifi, da sempre contro la Superlega, era qualcosa di più che un’occasione di vedere all’opera due delle più grandi squadre europee del momento.