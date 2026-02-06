Le medaglie d’oro alle Olimpiadi Invernali rappresentano il massimo riconoscimento sportivo per un atleta, ma quanto valgono davvero dal punto di vista economico? Nonostante il valore emotivo e simbolico sia incalcolabile, anche la componente finanziaria dietro una medaglia d’oro è interessante da analizzare, soprattutto in un periodo in cui i prezzi dei metalli preziosi hanno raggiunto livelli record.

Quanto vale una medaglia d’oro? Valore intrinseco dei materiali

Le medaglie d’oro moderne non sono realizzate in oro massiccio. Per i Giochi Milano-Cortina 2026, ciascuna medaglia pesa circa 500 grammi e contiene solo sei grammi di oro puro, mentre la restante parte è in argento sterling. Questo significa che la medaglia è principalmente d’argento, con una sottilissima placcatura d’oro.