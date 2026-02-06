Una medaglia d’argento alle Olimpiadi Invernali è uno dei traguardi più ambiti per ogni atleta. Anche sotto il profilo economico, l’argento ha un valore materiale interessante, e per Milano-Cortina 2026 alcune stime mostrano cifre mai viste prima grazie all’aumento dei prezzi delle materie prime.

Quanto vale una medaglia d’argento? Valore intrinseco dei materiali

Le medaglie d’argento ai Giochi Olimpici Invernali sono realizzate interamente in argento puro da 500 grammi (0,999 di purezza). Questo le differenzia dalle medaglie d’oro, che sono prevalentemente in argento con solo una sottile placcatura d’oro.

Con i prezzi dell’argento in forte aumento negli ultimi mesi, il valore materiale di una medaglia d’argento a Milano-Cortina 2026 si aggira intorno a 1.200-1.400 dollari per pezzo basandosi sui prezzi spot del momento. Questo dato fa delle medaglie d’argento di queste Olimpiadi tra le più “costose” mai realizzate.