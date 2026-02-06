Una medaglia d’argento alle Olimpiadi Invernali è uno dei traguardi più ambiti per ogni atleta. Anche sotto il profilo economico, l’argento ha un valore materiale interessante, e per Milano-Cortina 2026 alcune stime mostrano cifre mai viste prima grazie all’aumento dei prezzi delle materie prime.
Quanto vale una medaglia d’argento? Valore intrinseco dei materiali
Le medaglie d’argento ai Giochi Olimpici Invernali sono realizzate interamente in argento puro da 500 grammi (0,999 di purezza). Questo le differenzia dalle medaglie d’oro, che sono prevalentemente in argento con solo una sottile placcatura d’oro.
Con i prezzi dell’argento in forte aumento negli ultimi mesi, il valore materiale di una medaglia d’argento a Milano-Cortina 2026 si aggira intorno a 1.200-1.400 dollari per pezzo basandosi sui prezzi spot del momento. Questo dato fa delle medaglie d’argento di queste Olimpiadi tra le più “costose” mai realizzate.
Va precisato che questo valore rappresenta solo l’equivalente dei metalli preziosi impiegati nella medaglia. La maggior parte delle medaglie d’argento non vengono vendute e quindi non generano un ritorno economico diretto basato sul prezzo dei materiali.
Quanto vale una medaglia d’argento? Il valore percepito e i premi per Paese
Simile alle medaglie d’oro, anche quelle d’argento hanno un valore emotivo e storico molto elevato. Per molti atleti si tratta della realizzazione di un obiettivo di carriera e può rappresentare un cimelio dal valore affettivo enorme, spesso superiore a quello materiale.
Anche il premio in denaro per chi conquista una medaglia d’argento varia da Paese a Paese. In Italia, ad esempio, gli atleti azzurri che vincono l’argento a Milano-Cortina 2026 riceveranno 90.000 euro, esentasse. In altri Paesi la cifra può essere molto diversa: Hong Kong offre 384.000 dollari per l’argento, Singapore circa 373.000, mentre negli Stati Uniti il premio è di 23.000 dollari.
Quanto vale una medaglia d’argento? Conclusioni
Una medaglia d’argento alle Olimpiadi Invernali ha oggi un valore materiale significativo, superiore a qualsiasi record passato, grazie ai prezzi dell’argento in forte crescita. Tuttavia, il vero valore per gli atleti deriva dal prestigio, dal riconoscimento e dai premi che i singoli Paesi offrono per questa impresa sportiva.