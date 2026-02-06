Milano-Cortina 2026: a che ora inizia la cerimonia di apertura a San Siro

Una scelta, quella della fascia serale, in linea con la tradizione olimpica e pensata per garantire la massima visibilità televisiva sia in Italia sia nei principali mercati internazionali. La cerimonia di apertura delle Olimpiadi rappresenta infatti uno dei momenti più seguiti dell’intero programma olimpico, capace di attirare centinaia di milioni di spettatori in tutto il mondo.

L’attesa è ormai entrata nel vivo e una delle domande che iniziano a circolare con maggiore insistenza tra appassionati e addetti ai lavori è una sola: a che ora inizia la cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026? L’evento che segnerà ufficialmente l’avvio dei Giochi Invernali italiani è fissato per venerdì 6 febbraio 2026 , con inizio alle ore 20:00 (orario italiano).

Milano al centro della scena olimpica

La cerimonia di apertura si svolgerà a Milano, con lo stadio di San Siro come cuore dell’evento. Sarà una prima assoluta per il tempio del calcio italiano, chiamato a trasformarsi in un grande palcoscenico olimpico. Non mancheranno però collegamenti e richiami alle altre località simbolo dei Giochi, da Cortina d’Ampezzo a Livigno, in un format che punta a raccontare l’idea di Olimpiade “diffusa” su cui si fonda il progetto Milano-Cortina 2026.

Dal punto di vista narrativo, la cerimonia sarà il biglietto da visita dell’Italia davanti al mondo: spettacolo, tecnologia, musica e tradizione dovranno convivere in uno show capace di valorizzare identità e territori, senza perdere il respiro internazionale richiesto da un evento di questa portata.

A che ora inizia la cerimonia di apertura delle Olimpiadi: perché le 20:00

La risposta alla domanda “a che ora inizia la cerimonia di apertura delle Olimpiadi” non è casuale. Le 20:00 consentono una diretta in prima serata per il pubblico italiano ed europeo, ma risultano anche compatibili con le finestre televisive di Nord America e Asia, mercati fondamentali per il Comitato Olimpico Internazionale e per i broadcaster.

Tradizionalmente, la durata della cerimonia oscilla tra le due e le tre ore, includendo la sfilata delle delegazioni, i momenti artistici, il giuramento degli atleti e l’accensione del braciere olimpico, vero simbolo dell’inizio dei Giochi.

Dove vederla e perché conta

In Italia la cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026 sarà trasmessa in diretta televisiva e streaming, con una copertura capillare su più piattaforme, compresa Rai 1 e Rai Play. Al di là dell’aspetto mediatico, però, l’evento avrà anche un forte valore politico, culturale ed economico: sarà il primo grande test organizzativo sotto gli occhi del mondo e un passaggio chiave per misurare l’impatto complessivo dei Giochi.

In sintesi, per chi se lo chiede già ora: la cerimonia di apertura delle Olimpiadi inizierà alle 20:00 di venerdì 6 febbraio 2026. Da quel momento, Milano-Cortina 2026 entrerà ufficialmente nella storia olimpica.