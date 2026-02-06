Castellaneta (Juventus): «I competitor dei club oggi sono Netflix e TikTok: la sfida è monetizzare l’attenzione digitale»

AMBURGO – Negli ultimi anni il calcio ha ampliato in modo esponenziale la propria esposizione globale, ma non ha ancora trovato una risposta definitiva alla domanda più delicata: come trasformare l’enorme attenzione digitale in ricavi sostenibili. Una questione che riguarda l’intero sistema e che, secondo Marco Castellaneta, marketing director della Juventus, rappresenta la vera sfida dei prossimi anni. Intervenendo alla Sbobis Conference di Amburgo, uno dei principali eventi europei dedicati all’industria sportiva e all’innovazione a cui era presente anche Calcio e Finanza, Castellaneta ha spiegato come il club bianconero stia ripensando il proprio modello, partendo da una base di pubblico ormai totalmente globale. «Abbiamo una fanbase piuttosto enorme e diversificata, che è già lì a livello internazionale. Considerate che sui social media, per esempio, abbiamo quasi 200 milioni di follower. Più del 90% di questi è fuori dall’Italia».

La dimensione internazionale non è solo geografica, ma anche generazionale. «Il nostro pubblico è internazionale, è giovane, il 40% sotto i 24 anni sui media digitali. Ancora più alto su alcuni canali come TikTok, Instagram e Snapchat». Un elemento che incide direttamente sulle strategie di comunicazione e di distribuzione dei contenuti, considerando che «la maggior parte delle nostre interazioni arriva da Instagram e TikTok». Secondo Castellaneta, il mercato domestico offre ormai margini di crescita molto ridotti: «Non penso che avremo molto margine di crescita a livello locale nei prossimi cinque anni, perché siamo già il club più supportato, il primo brand italiano sui social media, e anche perché la popolazione nel paese non sta crescendo». Per questo «lo spazio di crescita che i top club hanno, sicuramente la Juventus avrà nei prossimi anni, sia decisamente nei mercati internazionali». In questo scenario cambia anche il concetto stesso di tifoso. «Tendiamo a pensare che il tifoso tipico, lo stereotipo del tifoso del club, sia quello che vediamo allo stadio ogni domenica. Ma questa è solo una piccola parte della nostra fan base». Accanto ai tifosi più “hardcore”, esiste «una enorme base di tifosi casual che probabilmente non segue nemmeno i risultati del club» e che cerca soprattutto coinvolgimento, più che informazione. Da qui l’attenzione al contesto e al linguaggio delle piattaforme: «Ci assicuriamo, attraverso la nostra strategia di distribuzione, di essere nel contesto, perché il contesto è la prima cosa, penso, quando si parla di contenuti».