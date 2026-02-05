Milano è pronta a vivere una giornata storica oggi, giovedì 5 febbraio 2026, quando la città farà da palcoscenico agli ultimi eventi propedeutici alla cerimonia di apertura delle Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026. L’atmosfera è già carica: la Fiamma Olimpica è arrivata in città per la seconda delle due tappe finali del suo viaggio iniziato ad Atene, con una staffetta che attraversa monumenti, simboli del nuovo skyline urbano e luoghi iconici come piazza Duomo passando per CityLife, Sant’Ambrogio, Porta Venezia e San Babila prima di concludersi nel cuore della città tra tifosi e tedofori celebri.
Tra i protagonisti della staffetta ci sono volti noti dello sport italiano: dalle ex campionesse come Flavia Pennetta, Francesca Schiavone e Federica Pellegrini a leggende del calcio come Zlatan Ibrahimović e l’allenatore dell’Inter Cristian Chivu, pronti a portare la torcia lungo un percorso che dal Villaggio Olimpico in via Lorenzini, tocca piazza Bolivar, piazza Wagner, Tre Torri, Conciliazione, Sant’Ambrogio, il Policlinico Sforza, Porta Venezia, San Babila e infine il centro città verso la Cattedrale.
È una giornata di prova generale per Milano: sedici delegazioni internazionali stanno sbarcando in città, tra Capi di Stato, capi di governo e teste coronate, mentre delegazioni come quella americana con il vicepresidente J.D. Vance e rappresentanti istituzionali di alto profilo preparano l’arrivo ufficiale della cerimonia di apertura allo stadio di San Siro del 6 febbraio 2026.
Strade chiuse Milano: i blocchi giovedì 5 febbraio 2026
In concomitanza con il passaggio della staffetta olimpica e gli eventi ufficiali programmati, numerose strade e aree della città saranno chiuse al traffico o soggette a forti limitazioni per garantire sicurezza e fluidità delle celebrazioni.
Chiusure al traffico dal pomeriggio del 5 febbraio
Strade chiuse Milano – Dalle ore 13:00 alle 23:59:
- Piazzale Cimitero Monumentale
- Via Bramante (tra via Fioravanti e piazzale Cimitero Monumentale) Via Giova
- nni Battista Niccolini (tra via Fioravanti e piazzale Cimitero Monumentale)
- Via Luigi Nono
- Piazza Coriolano
- Via Galileo Ferraris
- Via Cenisio (tra via Messina e via Nono)
- Via Messina (tra via Cenisio e via Fioravanti)
- Via Ceresio (tutte le carreggiate tra piazzale Cimitero Monumentale e via Quadrio)
- Via Giulio Cesare Procaccini (tra via Bertini e piazzale Cimitero Monumentale) (Comune di Milano)
Strade chiuse Milano – Dalle ore 14:00 alle 23:59:
- Piazzale Antonio Baiamonti
- Via Ceresio (tra piazzale Baiamonti e via Quadrio)
- Via Maurizio Quadrio
- Via Carlo Farini (tra piazzale Cimitero Monumentale e piazzale Baiamonti, eccetto carreggiata est)
- Viale Pasubio e Viale Montello
- Via Paolo Sarpi
- Via Braccio da Montone
- Via Arnolfo di Cambio
- Via Aristotile Fioravanti, Via Luca Signorelli
- Via Aleardo Aleardi, Via Antonio Rosmini
- Via Giordano Bruno, Via Morazzone
- Via Paolo Lomazzo, Via Alfredo Albertini
- Via Giovanni Battista Bertini, Via Venafro
- Via Nicolò Tartaglia, Via Monviso, Via Monte Asolone, Via Giacomo Soldati
- Via Giovanni Calvino
Queste chiusure si estendono anche ai marciapiedi e agli accessi pedonali di alcune vie per garantire la sicurezza nelle aree di maggiore passaggio. Il Cimitero Monumentale non sarà accessibile al pubblico per l’intera giornata del 5 febbraio, con divieti di circolazione e sosta nelle zone circostanti. Oltre alle strade formalmente chiuse, potrebbero verificarsi rallentamenti e deviazioni temporanee del traffico lungo le strade interessate dal transito della staffetta olimpica tra il primo pomeriggio e sera.
Queste misure sono parte delle disposizioni straordinarie di viabilità predisposte dal Comune di Milano in vista dell’avvio delle Olimpiadi, e servono a gestire il grande afflusso di persone, delegazioni internazionali e atleti atteso in città.