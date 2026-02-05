Milano è pronta a vivere una giornata storica oggi, giovedì 5 febbraio 2026, quando la città farà da palcoscenico agli ultimi eventi propedeutici alla cerimonia di apertura delle Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026. L’atmosfera è già carica: la Fiamma Olimpica è arrivata in città per la seconda delle due tappe finali del suo viaggio iniziato ad Atene, con una staffetta che attraversa monumenti, simboli del nuovo skyline urbano e luoghi iconici come piazza Duomo passando per CityLife, Sant’Ambrogio, Porta Venezia e San Babila prima di concludersi nel cuore della città tra tifosi e tedofori celebri.

Tra i protagonisti della staffetta ci sono volti noti dello sport italiano: dalle ex campionesse come Flavia Pennetta, Francesca Schiavone e Federica Pellegrini a leggende del calcio come Zlatan Ibrahimović e l’allenatore dell’Inter Cristian Chivu, pronti a portare la torcia lungo un percorso che dal Villaggio Olimpico in via Lorenzini, tocca piazza Bolivar, piazza Wagner, Tre Torri, Conciliazione, Sant’Ambrogio, il Policlinico Sforza, Porta Venezia, San Babila e infine il centro città verso la Cattedrale.