Come per la passata stagione, l’intero torneo sarà trasmesso dai canali Mediaset. L’emittente ha confermato l’investimento da circa 56 milioni di euro annui tra quota fissa e variabile, a cui vanno aggiunti 2 milioni di costi tecnici, per un totale di circa 58 milioni all’anno . Una cifra sensibilmente superiore rispetto ai 48 milioni annui corrisposti nel triennio 2021-2024.

La Coppa Italia 2025/26 entra nella fase calda con i quarti di finale, che hanno preso il via nella serata di ieri con il match tra Inter e Torino. Una sfida che, nonostante una formazione molto rimaneggiata, ha visto i nerazzurri imporsi per 2-1 e volare alle semifinali della competizione. Qui l’Inter troverà una tra Napoli e Como, per un doppio match che promette spettacolo.

In termini complessivi, la Serie A incassa quindi circa 58 milioni di euro a stagione per i diritti di Coppa Italia e Supercoppa italiana. Un incremento vicino al 20% rispetto al ciclo precedente e un valore quasi doppio rispetto a due cicli fa: nel periodo 2018-2021 i ricavi si attestavano infatti sui 35 milioni a stagione, mentre nel triennio 2015-2018 erano pari a 22 milioni.

Inter quanto vale la Coppa Italia – Le cifre per il 2025/26

Secondo quanto raccolto da Calcio e Finanza, i premi previsti per ciascun turno vengono calcolati sulla base di una percentuale del montepremi complessivo. Quest’ultimo dipenderà in larga parte dagli accordi per la cessione dei diritti internazionali della competizione. Molti mercati infatti acquistano solamente gli incontri finali, e in alcuni casi la sola finale, motivo per cui il valore definitivo sarà disponibile soltanto al termine della stagione.

Le prime stime indicano premi leggermente più bassi rispetto alle previsioni iniziali, ma la vendita dei diritti all’estero — in alcuni Paesi anche per singola edizione — potrebbe rialzare il totale del montepremi.

Sempre secondo informazioni di Calcio e Finanza, per la stagione 2025/26 le cifre attese sarebbero le seguenti:

Raggiungimento degli ottavi di finale – 400mila euro;

Raggiungimento dei quarti di finale – 800mila euro;

Raggiungimento della semifinale – 1,5 milioni di euro;

Finalista perdente – 1,9 milioni di euro;

Vittoria in finale – 4,4 milioni di euro.

Complessivamente, il successo nella Coppa Italia dovrebbe garantire un ritorno economico di circa 7,1 milioni di euro, mentre la squadra che uscirà sconfitta nella finale dell’Olimpico dovrebbe incassare attorno ai 4,6 milioni.

Inter quanto vale la Coppa Italia – Gli incassi per club

Sulla base delle cifre sopra menzionate, è possibile stimare gli incassi per i club che hanno preso parte alla competizione dagli ottavi di finale in avanti. Nel caso dell’Inter, il successo di ieri ha portato nelle casse nerazzurre 1,5 milioni di euro, per un totale che – tra raggiungimento di ottavi e quarti di finale – arriva a 2,7 milioni di euro. Ecco gli incassi club per club, finora (in grassetto le squadre ancora in gioco nel torneo):