KKR: raggiunto l’accordo per l’acquisto di Arctos, socio di PSG e Atalanta 

Il colosso del private equity KKR ha raggiunto un accordo per acquistare Arctos Partners per 1,4 miliardi di dollari (1,2 miliardi di euro al cambio attuale). A riportarlo è il Financial Times, secondo cui l’operazione sarà annunciata ufficialmente nella serata di oggi.

L’acquisizione prevede 300 milioni di dollari in contanti e i restanti 1,1 miliardi in azioni KKR. Il valore complessivo dell’intesa potrebbe salire fino a quasi 2 miliardi di dollari, qualora vengano centrati determinati obiettivi di performance, con ulteriori 550 milioni legati a meccanismi di earn-out.