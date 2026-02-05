KKR: raggiunto l’accordo per l’acquisto di Arctos, socio di PSG e Atalanta 

Il colosso del private equity KKR ha raggiunto un accordo per acquistare Arctos Partners per 1,4 miliardi di dollari (1,2 miliardi di euro al cambio attuale). A riportarlo è il Financial Times, secondo cui l’operazione sarà annunciata ufficialmente nella serata di oggi.
L’acquisizione prevede 300 milioni di dollari in contanti e i restanti 1,1 miliardi in azioni KKR. Il valore complessivo dell’intesa potrebbe salire fino a quasi 2 miliardi di dollari, qualora vengano centrati determinati obiettivi di performance, con ulteriori 550 milioni legati a meccanismi di earn-out.
Con questa mossa, KKR — che gestisce oltre 700 miliardi di dollari di asset — entra con decisione nel settore degli investimenti sportivi e nelle operazioni cosiddette «secondarie», ovvero l’acquisto di quote da investitori già presenti.
Arctos Partners, che amministra circa 15 miliardi di dollari ed è considerata tra i maggiori investitori specializzati nello sport, detiene partecipazioni di minoranza nel Fenway Sports Group (la holding che possiede il Liverpool), nel Paris Saint-Germain, nell’Atalanta e nei Golden State Warriors della NBA.
In seguito all’acquisizione, è prevista la creazione di una nuova divisione, KKR Solutions, che sarà guidata dal co-fondatore di Arctos, Ian Charles. Oltre agli investimenti nello sport e negli asset “secondari”, la struttura si occuperà anche di finanziamenti personalizzati per altre società di private equity.
Il co-amministratore delegato di KKR, Scott Nuttall, ha dichiarato al Financial Times che la nuova divisione potrebbe contribuire ad aumentare sensibilmente il patrimonio del gruppo con sede a New York nei prossimi anni, creando potenzialmente «un business da oltre 100 miliardi di dollari».