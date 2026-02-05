Cos’è lo snowboard: come funziona, regole e gare a Milano-Cortina 2026

Tra le discipline più spettacolari e tecniche dei Giochi sulla neve, lo snowboard è uno degli sport simbolo del programma olimpico invernale. In vista delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, sempre più appassionati si chiedono cos’è lo snowboard e come funziona.
Cos’è snowboard
Lo snowboard è una disciplina invernale in cui gli atleti scendono su piste innevate con una tavola unica fissata ai piedi, affrontando tracciati di velocità, curve, salti e strutture artificiali. Alle Olimpiadi lo snowboard è diviso in prove di gara (race) e prove freestyle, che premiano rispettivamente velocità e abilità acrobatica.
Snowboard come funziona: regole
Come funzionano le gare
Snowboard alpino (PGS e team event)
- Gli atleti scendono in duello diretto su due tracciati paralleli identici.
- Ogni manche è a eliminazione diretta.
- Vince chi taglia il traguardo prima.
Slalom gigante parallelo (PGS):
- Curve ampie e tecniche.
- Dopo qualificazioni a tempo, si passa agli ottavi, quarti, semifinali e finali.
Team event misto:
- Squadre composte da 1 uomo e 1 donna.
- Ogni atleta affronta un avversario diretto.
- Vince la squadra che conquista due vittorie su due o il miglior tempo complessivo.
Halfpipe
- Gara su una struttura a forma di “U” con pareti alte.
- Ogni atleta esegue più discese (run).
- Conta solo il punteggio migliore.
I giudici valutano:
- altezza dei salti
- difficoltà dei trick
- esecuzione
- ampiezza e stile
Il punteggio va da 0 a 100.
Slopestyle
- Percorso con salti, rail, box e strutture.
- Ogni atleta ha più run a disposizione.
- Vale il miglior punteggio.
Valutazione basata su:
- difficoltà
- varietà dei trick
- fluidità
- atterraggi
- stile complessivo
Big Air
- Un grande salto singolo.
- Gli atleti eseguono trick spettacolari in aria.
- Di solito vengono contati i migliori 2 salti su 3.
- Vince chi totalizza il punteggio più alto.
Snowboardcross
- Gara di massa: 4–6 atleti partono insieme.
Tracciato con:
- salti
- whoops
- curve sopraelevate
- Passano al turno successivo i primi classificati di ogni batteria.
La gara procede per: ottavi, quarti, semifinali e finali
Regole tecniche principali
- Tavole e attacchi devono rispettare le norme FIS (Federazione Internazionale Sci).
- È obbligatorio il casco.
- Gli atleti non possono toccare la neve con le mani per spingersi durante la gara.
- Nei freestyle, cadute o atterraggi imperfetti riducono il punteggio.
- Nei race, uscite di tracciato o salti di porta comportano eliminazione o squalifica.
Classifica e vittoria
- Race (PGS, snowboardcross): vince chi arriva primo o supera il turno.
- Freestyle (halfpipe, slopestyle, big air): vince chi ottiene il punteggio più alto assegnato dai giudici.
- Eventi a squadre: conta la combinazione dei risultati dei componenti.
Gare previste a Milano Cortina 2026:
Alle Olimpiadi 2026 sono previsti 11 eventi medagliati di snowboard:
Snowboard alpino (race)
- Slalom gigante parallelo (PGS) – uomini
- Slalom gigante parallelo (PGS) – donne
- Slalom parallelo a squadre miste
Snowboard freestyle
- Halfpipe – uomini
- Halfpipe – donne
- Slopestyle – uomini
- Slopestyle – donne
- Big Air – uomini
- Big Air – donne
- Snowboardcross – uomini
- Snowboardcross – donne
Le gare alle Olimpiadi Milano Cortina 2026
Lo snowboard sarà protagonista anche ai Giochi Invernali di Milano Cortina 2026, dove assegnerà diverse medaglie. Come da tradizione, le competizioni attireranno grande pubblico grazie al ritmo serrato e ai continui ribaltamenti.
Gli appassionati potranno seguire le gare:
- integralmente su HBO Max e discovery+
- su Eurosport (disponibile su DAZN, clicca qui per abbonarti)
- in chiaro su Rai 2, RaiSport e RaiPlay con le principali dirette