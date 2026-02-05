Trasferimenti internazionali, spesi 1,5 miliardi a gennaio: Italia seconda

Il calciomercato invernale di gennaio 2026 ha chiuso i battenti nella maggior parte del mondo. Come evidenzia l’ International Transfer Snapshot della FIFA, la prima finestra dell’anno ha registrato, fino a questo momento, oltre 5.900 trasferimenti internazionali (senza dunque considerare i movimenti interni) con quasi 1,5 miliardi di euro spesi dai club nel calcio professionistico maschile.

Come accade ormai con sempre più frequenza anche in questa sessione i club che hanno speso di più sono quelli inglesi, che dominano questa speciale classifica sia nel calcio maschile che in quello femminile: 363 i milioni di dollari spesi a fronte 193 trasferimenti internazionali nel calcio maschile. Seconda piazza per l’Italia, che ha speso 283 milioni per 128 tesseramenti dall’estero.

L’Inghilterra è, come detto, al primo posto a livello di spesa, la top cinque recita:

Inghilterra – 363 milioni di dollari Italia – 283 milioni Germania – 126 milioni Francia – 120 milioni Arabia Saudita – 99,1 milioni

Questa invece la graduatoria per i ricavi maggiori durante questo mercato di gennaio, sempre derivante dai trasferimenti internazionali:

Francia – 218 milioni di dollari Italia – 175 milioni Inghilterra – 150 milioni Spagna –139 milioni Portogallo – 90,4 milioni

Il Brasile è risultato al primo posto per il maggior numero di trasferimenti in entrata (456), seguito da Spagna (244), Argentina (237), Inghilterra (193) e Portogallo (152). Il paese con il maggior numero di trasferimenti in uscita è stato l’Argentina (228), con Inghilterra (206), Brasile (204), Spagna (177) e Stati Uniti (176) a completare la top five.

Un nuovo record è stato stabilito anche nel calcio professionistico femminile. Per la prima volta in assoluto, i club hanno speso più di 10 milioni di dollari in trasferimenti internazionali durante la finestra di gennaio, oltre l’85% in più rispetto al precedente record del gennaio 2025. Sono stati registrati più di 420 trasferimenti internazionali, con una leggera diminuzione di poco inferiore al 6% rispetto al gennaio 2025.