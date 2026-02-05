Trasferimenti internazionali, spesi 1,5 miliardi a gennaio: Italia seconda

Il calciomercato invernale di gennaio 2026 ha chiuso i battenti nella maggior parte del mondo. Come evidenzia l’International Transfer Snapshot della FIFA, la prima finestra dell’anno ha registrato, fino a questo momento, oltre 5.900 trasferimenti internazionali (senza dunque considerare i movimenti interni) con quasi 1,5 miliardi di euro spesi dai club nel calcio professionistico maschile.
Superato il record registrato nel 2025 per quanto riguarda il numero dei trasferimenti internazionali, ma non la cifra spesa che l’anno scorso si è attestata 2,35 miliardi di dollari. Nuovo record nel calcio femminile: oltre 8 milioni di euro spesi in trasferimenti, con un aumento di oltre l’85%.
Come accade ormai con sempre più frequenza anche in questa sessione i club che hanno speso di più sono quelli inglesi, che dominano questa speciale classifica sia nel calcio maschile che in quello femminile: 363 i milioni di dollari spesi a fronte 193 trasferimenti internazionali nel calcio maschile. Seconda piazza per l’Italia, che ha speso 283 milioni per 128 tesseramenti dall’estero.
L’Inghilterra è, come detto, al primo posto a livello di spesa, la top cinque recita:
- Inghilterra – 363 milioni di dollari
- Italia – 283 milioni
- Germania – 126 milioni
- Francia – 120 milioni
- Arabia Saudita – 99,1 milioni
Questa invece la graduatoria per i ricavi maggiori durante questo mercato di gennaio, sempre derivante dai trasferimenti internazionali:
- Francia – 218 milioni di dollari
- Italia – 175 milioni
- Inghilterra – 150 milioni
- Spagna –139 milioni
- Portogallo – 90,4 milioni
Il Brasile è risultato al primo posto per il maggior numero di trasferimenti in entrata (456), seguito da Spagna (244), Argentina (237), Inghilterra (193) e Portogallo (152). Il paese con il maggior numero di trasferimenti in uscita è stato l’Argentina (228), con Inghilterra (206), Brasile (204), Spagna (177) e Stati Uniti (176) a completare la top five.
Un nuovo record è stato stabilito anche nel calcio professionistico femminile. Per la prima volta in assoluto, i club hanno speso più di 10 milioni di dollari in trasferimenti internazionali durante la finestra di gennaio, oltre l’85% in più rispetto al precedente record del gennaio 2025. Sono stati registrati più di 420 trasferimenti internazionali, con una leggera diminuzione di poco inferiore al 6% rispetto al gennaio 2025.