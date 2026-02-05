Cos’è lo short track: come funziona, regole e gare a Milano-Cortina 2026

Tra le discipline più spettacolari e tecniche dei Giochi sulla neve, lo short track è uno degli sport simbolo del programma olimpico invernale. In vista delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, sempre più appassionati si chiedono cos’è lo short track e come funziona.
Cos’è short track
Lo short track è una disciplina di pattinaggio di velocità su pista corta in cui gli atleti corrono direttamente l’uno contro l’altro, non contro il tempo da solo. La pista è molto piccola — 111,12 metri di lunghezza — e le gare sono combattute con gruppi di atleti insieme, rendendole veloci, tattiche e spesso spettacolari con curve strette e possibili contatti tra pattinatori.
Short track come funziona: regole
Come si svolgono le gare
Gare individuali (500 m, 1000 m, 1500 m)
- Gli atleti partono insieme in gruppi da 5 (500 m e 1000 m) o 7 (1500 m).
- Avanzano alle fasi successive i più veloci di ogni heat (di solito i primi due o tre, con possibili “lucky losers” in base al tempo).
- Chi arriva per primo nella finale A vince la medaglia.
Relays (staffette)
- Ogni squadra è composta da 4 atleti (men o women) o 2+2 nel misto.
- Le staffette sono team race: ogni atleta percorre più giri e poi passa il turno al compagno con una spinta diretta.
- Relays sono strategie di squadra oltre che di velocità.
Numero di giri tipico delle gare:
- 500 m ≈ 4½ giri
- 1000 m ≈ 9 giri
- 1500 m ≈ 13½ giri
- 2000 m (misto) ≈ 18 giri
- 3000 m (staffetta femminile) ≈ 27 giri
- 5000 m (staffetta maschile) ≈ 45 giri
Regole di gara e penalità
Avanzamento nelle fasi
- Ai round successivi si qualificano gli atleti con migliori piazzamenti nei singoli heats.
- In caso di interferenze o cadute causate da altri, i giudici possono inserire un atleta ripescato (ad esempio come “advancement”).
Infrazioni e squalifiche
Gli atleti possono essere penalizzati o squalificati per:
- Ostruire intenzionalmente un altro atleta
- Spingere, bloccare o causare cadute
- Uscire fuori pista
- Troppe false partenze
- Comportamento antisportivo
Le squalifiche possono portare all’esclusione dalla gara o dall’intero evento.
Gare previste a Milano Cortina 2026:
Alle Olimpiadi ci saranno 9 eventi di short track:
Uomini
- 500 m
- 1000 m
- 1500 m
- 5000 m staffetta
Donne
- 500 m
- 1000 m
- 1500 m
- 3000 m staffetta
Misto
- 2000 m staffetta mista (mixed team relay)
Ogni gara si svolge con round eliminatori: heats – quarti – semifinali – finali.
Le gare alle Olimpiadi Milano Cortina 2026
Lo short track sarà protagonista anche ai Giochi Invernali di Milano Cortina 2026, dove assegnerà diverse medaglie. Come da tradizione, le competizioni attireranno grande pubblico grazie al ritmo serrato e ai continui ribaltamenti.
Gli appassionati potranno seguire le gare:
- integralmente su HBO Max e discovery+
- su Eurosport (disponibile su DAZN, clicca qui per abbonarti)
- in chiaro su Rai 2, RaiSport e RaiPlay con le principali dirette