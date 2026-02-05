Cos’è lo sci di fondo: come funziona, regole e gare a Milano-Cortina 2026

Tra le discipline più spettacolari e tecniche dei Giochi sulla neve, lo sci di fondo è uno degli sport simbolo del programma olimpico invernale. In vista delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, sempre più appassionati si chiedono cos’è lo sci di fondo e come funziona.
Cos’è sci di fondo
Lo sci di fondo è uno sport di resistenza invernale su piste preparate. Gli atleti devono percorrere distanze variabili nel minor tempo possibile, utilizzando due tecniche principali:
- Classico (classic): movimento alternato simile alla camminata, su tracce parallele.
- Skating / Libero (freestyle): passo simile al pattinaggio, senza tracce prestabilite.
Sci di fondo come funziona: regole
Come funzionano le gare
Sprint
- Qualificazioni cronometrate (tutti gli atleti)
- Batterie a eliminazione diretta fino alla finale
- Vince chi arriva primo nella finale. (milanocortina2026.olympics.com)
Distanze individuali
- Partenza a cronometro o a intervalli
- Vince chi completa il percorso nel minor tempo totale.
Pursuit / Skiathlon
- Cambio sci obbligatorio a metà percorso (classico → skating)
- Conta il tempo totale dall’inizio alla fine.
Staffette
- Ogni frazionista percorre la sua distanza (classico o skating)
- Il passaggio del testimone deve avvenire in zona dedicata
- Vince la squadra che completa il totale nel minor tempo.
Regole principali
- Tecniche separate: non è consentito usare il passo skating in gare di tecnica classica
- Tracciato: gli atleti devono rimanere all’interno delle piste tracciate
- Contatti: evitare di ostacolare gli avversari, altrimenti penalità o squalifica
- Sprint: in batterie a eliminazione diretta, il contatto è consentito entro limiti di sicurezza
Classifica e punteggi
- Gare cronometrate: vince chi completa la distanza nel minor tempo
- Sprint a batterie: vince chi arriva primo nella finale
- Staffette: vince la squadra con minore tempo totale
- Eventuali penalità sono aggiunte al tempo totale o squalificano l’atleta/squadra
Gare previste a Milano Cortina 2026:
Le gare olimpiche di sci di fondo comprendono disciplina maschile, femminile e staffette miste:
Gare individuali
- Sprint: circa 1,4 km, eliminazioni a batterie (qualificazioni → quarti → semifinali → finali)
- Individuale distanza lunga: 10 km (donne) / 15 km (uomini) in tecnica classica o skating
- Pursuit / Skiathlon: combinazione di classico + skating nella stessa gara, cambio sci a metà percorso (milanocortina2026.olympics.com)
Gare a squadre
- Staffetta classica: 4×5 km donne / 4×10 km uomini, metà frazione in classico e metà in skating
- Staffetta mista sprint a squadre: 2 uomini + 2 donne, formato sprint a eliminazione diretta
Le gare alle Olimpiadi Milano Cortina 2026
La combinata nordica sarà protagonista anche ai Giochi Invernali di Milano Cortina 2026, dove assegnerà diverse medaglie. Come da tradizione, le competizioni attireranno grande pubblico grazie al ritmo serrato e ai continui ribaltamenti.
Gli appassionati potranno seguire le gare:
- integralmente su HBO Max e discovery+
- su Eurosport (disponibile su DAZN, clicca qui per abbonarti)
- in chiaro su Rai 2, RaiSport e RaiPlay con le principali dirette