Dove vedere Inter Torino tv streaming: la sfida di Coppa Italia in diretta

Se hai cliccato su questo articolo stai cercando dove vedere Inter Torino tv streaming, sfida valida per i quarti di finale di Coppa Italia.

Il torneo sponsorizzato da Frecciarossa di Trenitalia e organizzato dalla Lega Serie A ha acquisito sempre maggiore importanza nelle ultime stagioni, dando un posto per l’accesso diretto alla fase a gironi dell’Europa League e innescando una serie di calcoli dei club, anche paradossali (vedi Atalanta nell’edizione passata), che coinvolgevano anche i posti per la Champions e la Conference League. Tra le sfide dei quarti di finale ci sarà anche la gara tra Inter e Torino.

Dove vedere Inter Torino tv streaming – Il tabellone

Nel tabellone entrano così in scena le big che hanno concluso la scorsa Serie A nelle prime otto posizioni: le teste di serie sono Bologna, Napoli, Inter, Atalanta, Juventus, Roma, Fiorentina e Lazio. L’atto conclusivo è previsto come di consueto allo Stadio Olimpico di Roma a maggio. Tutte le sfide sono in gara unica con rigori (senza supplementari) in caso di pareggio nei 90′, dal turno preliminare fino ai quarti. Le semifinali prevedono andata e ritorno, ma con eventuale proroga e penalty. La finale di nuovo in gara unica con supplementari e rigori in caso di parità.

Dove vedere Inter Torino tv streaming – Come seguire la sfida

Tutte le partite dell’edizione 2025/2026 saranno trasmesse in esclusiva in chiaro sulle reti Mediaset e in live streaming su Mediaset Infinity e sul sito di SportMediaset. Tornano così gli ottavi di finale che si concluderanno il 27 gennaio.

In particolare, la gara tra Inter e Torino andrà in scena mercoledì 4 febbraio alle ore 21.00 diretta esclusiva su Italia 1 con telecronaca di Ricccardo Trevisani e commento tecnico di Massimo Paganin.