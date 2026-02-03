Parte a Torino Reef by Vento, la nuova edizione del programma di venture building di Vento (Exor)

Il progetto è realizzato con il supporto di Fondazione Compagnia di San Paolo e si svolge presso OGR Torino. Negli ultimi anni, questo percorso ha accompagnato persone di talento nel passaggio dall’idea all’impresa, aiutandole a costruire team e a dare forma a nuove startup.

Prende avvio a Torino Reef by Vento , la nuova edizione del programma di venture building di Vento (braccio italiano di venture capital e venture building di Exor, la holding della famiglia Agnelli-Elkann), focalizzato sul sostegno a founder italiani nel settore tech fin dalle fasi iniziali, che aiuta aspiranti imprenditori ad avviare la loro impresa innovativa. Giunto alla sua 5a edizione, il progetto evolve e cambia nome: Vento Venture Building diventa Reef.

Il nuovo nome racconta meglio ciò che il programma è diventato nel tempo: un habitat in cui ambizione e competenze diverse si incontrano, si contaminano e si raﬀorzano, ﬁno a trasformarsi in team e nuove imprese. Reef nasce per dare un’identità chiara a questa architettura, fondata su comunità, confronto e costruzione condivisa.

Reef coinvolge ogni anno 40 partecipanti selezionati tra centinaia di candidature di talentuosi aspiranti founders, che lavorano full-time e in presenza per cinque mesi con il supporto del team e del network di Vento, con l’obiettivo di formare team solidi e avviare nuove imprese.

A conferma del successo del programma, le startup nate dalla quarta edizione del programma (2025) stanno già riscuotendo l’interesse del mercato e investitori europei:

Clev , software che consente ad architetti e ingegneri di passare da un prompt a un progetto in pochi minuti, sta collaborando con studi che gestiscono progetti con oltre 40M di valore;

Qura , piattaforma per il monitoraggio della salute che ha già oltre 500 clienti;

Hisy , Hospital Information System basato su AI già adottato da più di quattro ospedali in Italia;

Poelis , soluzione per il data management dei prodotti hardware utilizzata da aziende in Italia, Francia e Spagna.

Questo slancio si inserisce in un percorso più ampio che, negli anni, ha visto emergere dal programma realtà in forte crescita. Tra i casi di successo emersi dalle edizioni precedenti, Lexroom rappresenta una delle storie di crescita più rilevanti: in soli 12 mesi il team è passato da 9 a 80 persone, nello stesso periodo, Lexroom è cresciuta da 500.000 euro a 8 milioni di euro di fatturato annuale. Un percorso di crescita che prosegue anche nel 2026, con l’obiettivo di raggiungere le 200 persone, a supporto dell’espansione già attiva in Spagna e Germania.

Allo stesso modo, il programma ha contribuito alla nascita di Eoliann nel 2022 che trasforma la complessità del rischio climatico in conoscenza operativa, combinando dati geospaziali, modellazione proprietaria e intelligenza artiﬁciale per supportare la resilienza delle infrastrutture. Oggi questo patrimonio scientiﬁco prende forma in una nuova piattaforma: l’evoluzione naturale di anni di ricerca, progettata per rendere la valutazione del rischio climatico più precisa, accessibile e integrata nei processi decisionali.