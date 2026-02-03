Il Barcellona ha deciso di candidare il nuovo Camp Nou a sede della finale di Champions League del 2029. Lo ha annunciato il club catalano, «esprimendo formalmente la propria volontà di partecipare, congiuntamente con l’Ajuntament de Barcelona e la Generalitat de Catalunya, al processo iniziale di candidatura per l’organizzazione» della partita.
La società ha proposto «la città di Barcellona come possibile sede dell’evento e lo Spotify Camp Nou come stadio designato, subordinatamente alla relativa omologazione e approvazione da parte della UEFA, e con il sostegno della Real Federación Española de Fútbol (la Federcalcio spagnola), in qualità di ente ospitante e coorganizzatore».
Questo processo si inserisce in una fase preliminare di analisi e valutazione. Il club e le istituzioni coinvolte hanno presentato la documentazione iniziale richiesta con l’obiettivo di avanzare nella procedura e consentire alla UEFA di valutare l’idoneità della candidatura, secondo i protocolli stabiliti.
La formalizzazione della candidatura definitiva e la consegna del dossier completo, con tutta la documentazione necessaria per concorrere all’assegnazione della sede della Finale, sono previste per l’inizio di giugno 2026.