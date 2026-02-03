Cristiano Ronaldo “sciopera” all’Al Nassr contro la gestione del club da parte di PIF

Cristiano Ronaldo ha messo in scena quello che di fatto è apparso un vero e proprio sciopero all’Al Nassr, il club per il quale è tesserato in Arabia Saudita. L’attaccante, che ha firmato a giugno un rinnovo da oltre mezzo miliardo per due stagioni, era assente durante la partita della Saudi Pro League contro l’Al Riyadh lunedì.

PIF controlla una quota del 75% in quattro club della Saudi Pro League, tra cui l’attuale squadra di Ronaldo, l’Al Nassr, oltre ad Al Ahli, Al Ittihad e Al Hilal, circostanza che ha consentito a ciascuno di loro di ingaggiare alcuni dei nomi più importanti del calcio con contratti molto onerosi. Tuttavia, si dice che il portoghese non sia soddisfatto del fatto che l’allenatore Jorge Jesus non sia stato sostenuto allo stesso modo degli altri club, con l’Al Nassr che ha ingaggiato soltanto il centrocampista iracheno di 21 anni Haydeer Abdulkareem.

L’Al Hilal, invece, è stato molto più attivo sul mercato, spendendo oltre 30 milioni di euro per l’attaccante del Rennes Kader Meïté, oltre a ingaggiare il difensore spagnolo Pablo Marí e a finalizzare un accordo per portare in rosa Karim Benzema dai rivali dell’Al Ittihad.

L’Al Nassr è attualmente secondo nella Saudi Pro League, dopo 19 partite, a un solo punto dalla capolista Al Hilal, e Ronaldo è deluso dal fatto che la sua squadra non abbia ricevuto i fondi necessari per rafforzare la rosa nella corsa al titolo. Dal suo arrivo al club nel 2022, l’attaccante non è ancora riuscito a conquistare un titolo di Saudi Pro League, avendo finora vinto soltanto la Arab Club Champions Cup nel 2023.