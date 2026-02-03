Chiliz presenta il Manifesto 2030: nel mirino un mercato da 1 trilione di dollari

Dal lancio dei primi Fan Token nel 2018, il Gruppo Chiliz ha generato oltre 700 milioni di dollari in nuove entrate per i partner sportivi, ha agevolato una capitalizzazione di mercato dei Fan Token superiore a 1 miliardo di dollari al suo apice nel 2025 e ha costruito partnership con oltre 70 organizzazioni sportive globali. Il manifesto segna un’evoluzione strategica da questa base focalizzata sull’engagement verso lo sblocco della più ampia opportunità di tokenizzazione nello sport, stimata raggiungere 1 trilione di dollari in Real World Assets (RWA) entro il 2030.

Il Gruppo Chiliz , fornitore leader mondiale di blockchain per l’industria dello sport e dell’intrattenimento e proprietario della piattaforma Socios , ha pubblicato oggi il suo Manifesto Chiliz 2030 , delineando una visione globale per trasformare l’azienda nel layer infrastrutturale finanziario fondamentale per lo sport mondiale.

«Otto anni fa, abbiamo fatto un atto di fede convinti che i tifosi meritassero più di un consumo passivo», ha dichiarato Alexandre Dreyfus, CEO di Chiliz. «Oggi entriamo nel prossimo capitolo: evolvere oltre il fan engagement per diventare il layer infrastrutturale finanziario per lo sport mondiale. La convergenza tra chiarezza normativa, capitale istituzionale che affluisce negli asset tokenizzati e l’era degli RWA crea un’opportunità senza precedenti – e noi siamo in una posizione unica per guidarla».

Dall’engagement all’infrastruttura finanziaria

Al centro del manifesto c’è una strategia basata su tre pilastri progettata per traghettare i Fan Token e la SportFi in una nuova fase di maturità. Il primo pilastro si concentra sulla prossima fase di crescita dei Fan Token. Il Gruppo Chiliz prevede di espandere la distribuzione dei Fan Token diventando omni-chain nel primo trimestre del 2026, iniziando con le principali blockchain ad alta velocità per aumentare la liquidità e sbloccare ulteriori opportunità DeFi.

L’azienda sta inoltre lavorando al rientro nel mercato statunitense nel 2026, con la prima partnership negli Stati Uniti che dovrebbe essere annunciata nel primo trimestre, e mira a lanciare ulteriori Fan Token di squadre nazionali su Socios.com quest’estate. Un sistema di tokenomics gamificato (“Fan Token Play”) collegherà l’offerta di token ai risultati delle partite nel mondo reale: quando le squadre vincono, i token vengono bruciati (burn); quando perdono, ne vengono emessi di nuovi (minting). Questa innovazione crea quello che Chiliz definisce «un mercato di asset digitali gamificato per lo sport» che riflette la natura competitiva e stagionale dello sport stesso.

Il secondo pilastro è incentrato sull’evoluzione della Chiliz Chain come registro (ledger) globale per la finanza sportiva. Con la maturazione dei Fan Token e dei prodotti SportFi, la catena supporterà funzionalità DeFi avanzate come staking, lending, mercati di previsione e l’uso dei Fan Token come collaterale, allineando al contempo la crescita dell’ecosistema con la creazione di valore a lungo termine attraverso riacquisti (buy-back) perpetui di $CHZ finanziati dai ricavi dei Fan Token.

Il terzo pilastro introduce gli RWA sportivi. Sulla base del primo progetto sulla Chiliz Chain che tokenizza i ricavi dello streaming ora attivo in Brasile, Chiliz perseguirà un’ambiziosa visione a lungo termine: combinare i Real World Assets con i Fan Token per creare una classe di asset ibrida che colleghi utility ed equity. Attraverso quote di minoranza in club leader, i possessori di token potrebbero ottenere una reale esposizione finanziaria al successo della squadra, con quote di ricavi destinate a meccanismi di buy-back e burn, pur mantenendo tutte le caratteristiche di utility. Ciò rappresenta la terza fase dell’evoluzione dei Fan Token: dall’engagement focalizzato sull’utility (fase uno) alla tokenomics legata alle performance (fase due) fino all’utility combinata con l’esposizione agli asset del mondo reale (fase tre).

Insieme, questi tre pilastri formano la base della visione SportFi di Chiliz; il manifesto si conclude con una roadmap di esecuzione dettagliata per il 2026. «Con Chiliz 2030, stiamo andando oltre il solo fan engagement», conclude il manifesto. «Stiamo costruendo l’infrastruttura finanziaria per lo sport globale».