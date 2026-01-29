Il futuro della Juventus tra mercato, Borsa e nuovi potenziali investitori

Una domanda che fino a poco tempo fa sarebbe sembrata pura fantafinanza oggi è al centro del dibattito tra tifosi, investitori e grandi gruppi industriali: la Juventus può davvero cambiare proprietà, fininendo nelle mani di un colosso delle criptovalute o di un grande investitore saudita?

Nel nuovo video di Calcio e Finanza entriamo nel cuore di una vicenda che non riguarda solo il calcio giocato, ma tocca i grandi equilibri tra sport, mercati finanziari e nuovi centri di potere globali.

Dopo l’era dei nove scudetti consecutivi, delle finali di Champions League e dell’operazione Cristiano Ronaldo, la Juventus vive uno dei momenti più complessi della sua storia recente: bilanci in perdita, risultati sportivi deludenti, un titolo in Borsa volatile e una valutazione sempre più discussa. Ed è proprio in questo contesto che irrompe una notizia clamorosa: Tether ha presentato un’offerta ufficiale per il controllo del club.

Non una sponsorizzazione, non una partnership. Un tentativo di acquisizione che sfida apertamente Exor e riapre una questione che sembrava intoccabile: il futuro del binomio storico Juventus–Agnelli.

Ma quanto è credibile questa operazione?

Perché Tether vuole la Juventus proprio adesso?

Quale è il ruolo degli investitori sauditi?

E il “no” di John Elkann è davvero definitivo o fa parte di una strategia per alzare il prezzo?

Nel video analizziamo:

perché il legame storico tra Juventus e famiglia Agnelli potrebbe davvero spezzarsi

chi sono Giancarlo Devasini e Paolo Ardoino, i vertici di Tether

come funziona Tether e da dove arrivano i suoi miliardi

i dettagli dell’offerta da oltre 1 miliardo di euro per la Juve

cosa sta succedendo al titolo Juventus in Borsa e l’impatto sui piccoli investitori

il confronto con altre grandi operazioni nel calcio italiano

gli scenari futuri, inclusa l’ipotesi di un interesse saudita

Quella che sembrava una suggestione irrealistica oggi è diventata un caso industriale e finanziario di primo piano. Perché ciò che sta accadendo intorno alla Juventus non riguarda solo una squadra di calcio, ma il rapporto tra tradizione, finanza globale e nuove forme di potere economico.

