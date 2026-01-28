Cresce l’attesa per il sorteggio dei playoff di Champions League 2025/26, un passaggio chiave della nuova formula della competizione europea. L’urna di Nyon definirà gli accoppiamenti degli spareggi per la fase a eliminazione diretta (qui il tabellone definitivo 2025/26), l’ultimo ostacolo prima degli ottavi di finale.
Il sorteggio dei playoff di Champions League si terrà venerdì 30 gennaio 2026 alle ore 12:00 CET, presso la Casa del Calcio Europeo di Nyon, in Svizzera, sede storica della UEFA.
Quali squadre partecipano al sorteggio dei playoff di Champions League
Al sorteggio prenderanno parte le 16 squadre classificate tra il 9° e il 24° posto al termine della fase campionato. Le prime otto classificate hanno già staccato il pass diretto per gli ottavi di finale, mentre le restanti dovranno passare dagli spareggi.
Di seguito, tutte le formazioni qualificate:
Teste di serie
- Real Madrid
- Inter
- PSG
- Newcastle
- Juventus
- Atletico Madrid
- Atalanta
- Bayer Leverkusen
Non teste di serie
- Borussia Dortmund
- Olympiacos
- Club Brugge
- Galatasaray
- Monaco
- Qarabag
- Bodo Glimt
- Benfica
Come vedere il sorteggio dei playoff di Champions League in diretta
Il sorteggio sarà trasmesso in diretta streaming sui canali ufficiali UEFA, ma non solo. Ecco dove si potrà seguire:
- UEFA.com
- App ufficiale della UEFA Champions League
- Sky Sport
- NOW
- Amazon Prime Video
Un appuntamento imperdibile per tifosi e addetti ai lavori, che potranno conoscere in tempo reale gli incroci verso la fase a eliminazione diretta.
Come funziona il sorteggio degli spareggi di Champions League
Il meccanismo del sorteggio segue criteri ben precisi basati sulla classifica finale della fase campionato:
- Le squadre classificate 9ª e 10ª, 11ª e 12ª, 13ª e 14ª, 15ª e 16ª sono considerate teste di serie
- Le squadre classificate 17ª e 18ª, 19ª e 20ª, 21ª e 22ª, 23ª e 24ª sono non teste di serie
Gli abbinamenti previsti sono:
- 9ª o 10ª contro 23ª o 24ª
- 11ª o 12ª contro 21ª o 22ª
- 13ª o 14ª contro 19ª o 20ª
- 15ª o 16ª contro 17ª o 18ª
A differenza delle fasi successive, sono ammessi incroci tra squadre della stessa federazione e anche tra club che si sono già affrontati nella fase campionato.
Quando si giocano i playoff di Champions League
Gli spareggi si disputano su andata e ritorno, con la gara di ritorno in casa della testa di serie.
- Andata: 17 e 18 febbraio 2026
- Ritorno: 24 e 25 febbraio 2026
La UEFA ufficializzerà date e orari precisi dopo il sorteggio, tenendo conto di eventuali sovrapposizioni di stadi o città.
Cosa succede dopo i playoff
Le otto squadre vincitrici accederanno agli ottavi di finale di Champions League, il cui sorteggio è in programma venerdì 27 febbraio 2026. Nella stessa giornata verranno sorteggiati anche quarti di finale e semifinali.
La fase finale della competizione porterà alla finale di Champions League del 30 maggio 2026, in programma a Budapest. Il sorteggio dei playoff rappresenta dunque uno snodo decisivo della stagione europea, capace di indirizzare il cammino delle big verso il trofeo più ambito del calcio continentale.