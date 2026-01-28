Coppa Italia, calano gli spettatori ma risale lo share: gli ascolti tv degli ottavi

Intanto Mediaset , emittente che detiene i diritti televisivi fino al 2027, registra un doppio risultato che riguarda spettatori e share delle partite degli ottavi di finale. Se dal punto di vista del pubblico le persone che hanno seguito le partite della Coppa Italia sono in diminuzione rispetto alla scorsa stagione, si è evidenziata una crescita per quanto riguarda lo share : dati che vanno pesati anche per il fatto nella passata stagione una gara degli ottavi venne trasmessa su Canale 5, mentre nel 2025/26 tutte le sfide sono andate in onda su Italia 1.

Per quanto riguarda le singole partite, che come detto sono andate tutti in onda su Italia 1, la gara che ha registrato più spettatori è stata quella dell’Olimpico fra Lazio e Milan con quasi 3 milioni di spettatori e uno share del 14%. Al contrario quella meno seguita, anche per via dell’orario fissato alle ore 15.00 di un giorno feriale, è stata Atalanta-Genoa con 691mila spettatori e uno share del 7,6%. Dato quest’ultimo che è comunque più alto di quello ottenuto da Bologna-Parma, giocata alle 18.00, che ha raccolto uno share del 7,3% ma superando il milione di spettatori.

Invece confrontando gli ascolti degli ottavi con le altre edizioni, l’edizione 2025/26 della Coppa Italia, come detto in precedenza, si registra una diminuzione degli spettatori rispetto allo stesso turno della stagione scorsa del 4%, mentre lo share medio è cresciuto del 6%. In totale, gli ottavi della Coppa Italia 2025/26 hanno registrato un ascolto medio pari a 1,8 milioni di spettatori per uno share medio del 10,6%.