Napoli Chelsea in streaming gratis? Segui la partita in diretta

La sfida, valida per l’ultima giornata di UEFA Champions League, è in programma mercoledì 28 gennaio , in diretta esclusiva su Prime Video dalle 19.30, calcio d’inizio alle 21.00 . In diretta dallo stadio Diego Armando Maradona ci saranno Giulia Mizzoni , Claudio Marchisio , Julio Cesar , Fernando Llorente e Cristiana Girelli .

La nuova UEFA Champions League continua su Prime Video con Napoli-Chelsea . La scelta è ricaduta sulla sfida della formazione di Antonio Conte perché, tra le squadre italiane, il Napoli è l’unica che si gioca la permanenza nella competizione, mentre Atalanta, Inter e Juventus andranno sicuramente almeno ai playoff.

La telecronaca della gara è affidata a Sandro Piccinini e Massimo Ambrosini, con Alessia Tarquinio, Fernando Siani e Alessandro Alciato inviati a bordocampo. Nella VAR Room di Prime Video Gianpaolo Calvarese.

Al termine della partita, dalle 23.30, spazio all’Highlights Show in esclusiva su Prime Video: Marco Cattaneo, Luca Toni e Gianfranco Zola guideranno approfondimenti, interviste e analisi, con i momenti salienti anche delle altre gare di Champions. Gli highlights di Juventus-Benfica e di tutte le partite di UEFA Champions League giocate martedì 20 e mercoledì 21 saranno disponibili on demand a partire dalle 23.00 di mercoledì.

Napoli Chelsea in streaming gratis – Le funzioni di Prime Video

Inoltre, su tutti i dispositivi web, mobile e su Smart TV attraverso la Fire Tv Stick, sarà attiva X Ray, la funzionalità che permetterà agli appassionati di sport di accedere in tempo reale con un solo click a statistiche (fornite da Opta), momenti chiave del match e formazioni delle squadre in campo. Ad X Ray si aggiungono anche le due funzionalità tecnologiche Recap Rapido, che permette, a match iniziato, di rivedere i gol segnati fino a quel momento, riassunti in clip rapidissime, prima di andare automaticamente alla diretta della partita, e Momenti Chiave, disponibile su SmartTV e FireTV, che permette di tornare rapidamente ai momenti chiave della partita (ad esempio gol, espulsioni o calci di rigore) cliccando due volte verso il basso il cursore del telecomando.

I clienti Prime in Italia possono vedere le partite della UEFA Champions League attraverso l’app di Prime Video disponibile su numerose smart TV, inclusi i modelli di Samsung e LG, oltre che sui dispositivi mobili, Amazon Fire TV, Fire TV Stick, tablet Fire, Apple TV, PlayStation, Sky Q e Sky Digital e online.