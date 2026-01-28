Napoli Chelsea in streaming gratis? Segui la partita in diretta

La nuova UEFA Champions League continua su Prime Video con Napoli-Chelsea. La scelta è ricaduta sulla sfida della formazione di Antonio Conte perché, tra le squadre italiane, il Napoli è l’unica che si gioca la permanenza nella competizione, mentre Atalanta, Inter e Juventus andranno sicuramente almeno ai playoff.
La sfida, valida per l’ultima giornata di UEFA Champions League, è in programma mercoledì 28 gennaio, in diretta esclusiva su Prime Video dalle 19.30, calcio d’inizio alle 21.00. In diretta dallo stadio Diego Armando Maradona ci saranno Giulia Mizzoni, Claudio Marchisio, Julio Cesar, Fernando Llorente e Cristiana Girelli.
La telecronaca della gara è affidata a Sandro Piccinini e Massimo Ambrosini, con Alessia Tarquinio, Fernando Siani e Alessandro Alciato inviati a bordocampo. Nella VAR Room di Prime Video Gianpaolo Calvarese.
Al termine della partita, dalle 23.30, spazio all’Highlights Show in esclusiva su Prime Video: Marco Cattaneo, Luca Toni e Gianfranco Zola guideranno approfondimenti, interviste e analisi, con i momenti salienti anche delle altre gare di Champions. Gli highlights di Juventus-Benfica e di tutte le partite di UEFA Champions League giocate martedì 20 e mercoledì 21 saranno disponibili on demand a partire dalle 23.00 di mercoledì.
Napoli Chelsea in streaming gratis – Le funzioni di Prime Video
Inoltre, su tutti i dispositivi web, mobile e su Smart TV attraverso la Fire Tv Stick, sarà attiva X Ray, la funzionalità che permetterà agli appassionati di sport di accedere in tempo reale con un solo click a statistiche (fornite da Opta), momenti chiave del match e formazioni delle squadre in campo. Ad X Ray si aggiungono anche le due funzionalità tecnologiche Recap Rapido, che permette, a match iniziato, di rivedere i gol segnati fino a quel momento, riassunti in clip rapidissime, prima di andare automaticamente alla diretta della partita, e Momenti Chiave, disponibile su SmartTV e FireTV, che permette di tornare rapidamente ai momenti chiave della partita (ad esempio gol, espulsioni o calci di rigore) cliccando due volte verso il basso il cursore del telecomando.
I clienti Prime in Italia possono vedere le partite della UEFA Champions League attraverso l’app di Prime Video disponibile su numerose smart TV, inclusi i modelli di Samsung e LG, oltre che sui dispositivi mobili, Amazon Fire TV, Fire TV Stick, tablet Fire, Apple TV, PlayStation, Sky Q e Sky Digital e online.
