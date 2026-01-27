Con l’inizio del nuovo anno è tornato il grande tennis e cresce l’attesa per i quarti di finale di Lorenzo Musetti agli Australian Open 2026, primo Slam della stagione. Tra le domande più frequenti dei tifosi c’è quella legata a Musetti Djokovic in streaming gratis, ma è importante chiarire subito un punto fondamentale: la partita non sarà disponibile in streaming gratuito.

Il match tra Novak Djokovic e Lorenzo Musetti è in programma mercoledì 28 gennaio alle ore 04.30 italiane e sarà visibile solo su piattaforme a pagamento, nell’ambito della copertura esclusiva del torneo.