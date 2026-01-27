LVMH, ricavi e utile in calo nel 2025: maxi-dividendo da 3 miliardi per la famiglia Arnault

LVMH ha chiuso l’esercizio 2025 con ricavi pari a 80,8 miliardi di euro, registrando una flessione del 5% rispetto all’anno precedente (-1% a livello organico), in un contesto segnato da tensioni geopolitiche e da un rallentamento economico globale. Il gruppo del lusso, controllato dalla famiglia Arnault – azionista di maggioranza anche del Paris FC –, ha visto l’utile calare di circa il 13% a 10,8 miliardi, confermando tuttavia i dividendi per il 2025.

Nel secondo semestre l’andamento organico dei ricavi è risultato in miglioramento, con una crescita dell’1% nel quarto trimestre, in linea con quanto registrato nel terzo. A livello geografico, l’Europa ha evidenziato un calo nella seconda parte dell’anno, mentre gli Stati Uniti hanno continuato a crescere grazie a una domanda domestica solida. Il Giappone ha segnato una flessione rispetto al 2024, anno favorito dalla spesa turistica legata allo yen debole, mentre il resto dell’Asia ha mostrato un netto miglioramento, tornando alla crescita nella seconda metà dell’esercizio.