Serie A, altri 15mila euro di multa al Milan per ritardo in campo

Anche per la partita contro la Roma allo stadio Olimpico, il Milan ha ricevuto un ammenda di 15mila euro «a titolo di responsabilità oggettiva, per avere ingiustificatamente provocato il ritardo di circa due minuti dell’inizio della gara; recidiva reiterata continuata».
Si tratta ormai di un’abitudine per i rossoneri, che continua dalla scorsa stagione, ed è costata fin qui, come sottolineato da Calcio e Finanza, 65mila euro al club di via Aldo Rossi. A questo totale si aggiungono anche i 6.500 euro comminati dal Giudice Sportivo per lancio di oggetti nel corso del girone di andata, per un totale di 71.500 euro.
Ma non solo i rossoneri, il Giudice Sportivo ha comminato altre multe relative alle partite della 22esima giornata che si è chiusa ieri. Ecco quali società sono state multate e il motivo:
- Ammenda di € 20.000,00: alla Società GENOA per avere suoi sostenitori, nel corso del secondo tempo, lanciato una bottiglietta di plastica che colpiva al braccio, senza conseguenze lesive, un calciatore della squadra avversaria mentre usciva dal terreno di giuoco a seguito del provvedimento di espulsione; per avere, inoltre, lanciato un accendino ed alcune monetine che colpivano alla schiena, senza conseguenze lesive, un calciatore della squadra avversaria; per avere, infine, attinto con tre sputi il Quarto Ufficiale; infrazione quest’ultima rilevata dai collaboratori della Procura federale; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
- Ammenda di € 15.000,00: alla Società LECCE per avere suoi sostenitori, al 48° del secondo tempo, indirizzato un fascio di luce-laser in direzione di un calciatore della squadra avversaria; per avere inoltre, nel corso della gara, lanciato nel recinto di gioco cinque petardi e numerosi fumogeni; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
- Ammenda di € 5.000,00: alla Società LAZIO per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato nel recinto di gioco tre petardi; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) e d) CGS.
- Ammenda di € 2.000,00: alla Società ATALANTA per avere suoi sostenitori, durante l’ingresso delle squadre sul terreno di gioco, esposto uno striscione rivolto ai responsabili dell’Ordine Pubblico.
- Ammenda di € 2.000,00: alla Società HELLAS VERONA per avere suoi sostenitori, al 20° del primo tempo, lanciato un petardo nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
- Ammenda di € 2.000,00: alla Società ROMA per avere suoi sostenitori, poco prima dell’inizio della gara, lanciato un petardo nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.