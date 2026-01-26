Quando gioca Sinner agli Australian Open: data, orario e avversario

Continua l’Australian Open 2026 per Jannik Sinner, torneo che negli ultimi due anni lo ha visto protagonista assoluto. In molti si chiedono quando gioca Sinner agli Australian Open e quale sarà il suo avversario ai quarti di finale in quella che è la sua difesa del titolo a Melbourne dopo aver eliminato al primo turno il francese Gasquet, il padrone di casa Duckworth, lo statunitense Spizzirri e aver trionfato nel derby italiano con Darderi. La risposta è ora ufficiale.
Il campione azzurro, vincitore delle edizioni 2024 e 2025, scenderà in campo mercoledì 28 gennaio sulla prestigiosa Rod Laver Arena, con l’inizio del match che è ancora da definire. L’avversario del terzo turno sarà lo statunitense Ben Shelton, numero 7 del ranking mondiale.
Sinner Australian Open: un primo Slam 2026 molto atteso
Sapere quando gioca Sinner agli Australian Open è particolarmente importante perché per il numero uno italiano si tratta del primo Slam ufficiale del 2026. Dopo aver chiuso il 2025 con una straordinaria striscia di 14 vittorie consecutive, Sinner torna in campo per un test significativo, utile a verificare lo stato di forma dopo la preparazione invernale.
Prima di fare il suo esordio vincente contro Gasquet, nelle scorse settimane l’altoatesino ha disputato soltanto incontri di esibizione: prima contro Carlos Alcaraz a Seul, poi contro Felix Auger-Aliassime a Melbourne. Il match contro Gaston rappresenta dunque il vero start agonistico della nuova stagione.
Come arrivano Sinner e Shelton al match
Per quanto riguarda Shelton, il tennista statunitense ha vinto i suoi quattro match contro, rispettivamente, il francese Humbert (3-0), l’australiano Sweeny (3-0), il polacco Vacherot (3-0) e il danese Ruud (3-1) Sinner, dal canto suo, ha concesso anche lui un solo set fin qui, quello conquistato da Spizzirri al terzo turno.
Sinner-Shelton: i precedenti
Si tratta del decimo confronto fra i due. I parziali sono totalmente a favore di Sinner, visto che tranne il primo, datato 2023, tutti gli altri sono stati vinti dall’italiano, fra cui i tre negli Slam, di cui due a Wimbledon e uno proprio agli Australian Open dello scorso anno. Tutti e tre sono stati vinti da Sinner con il risultato di 3-0.
In sintesi: quando gioca Sinner agli Australian Open
Per chi cerca una risposta chiara e immediata alla domanda quando gioca Sinner agli Australian Open, ecco il riepilogo:
- Data: mercoledì 28 gennaio 2026
- Orario: da definire
- Campo: Rod Laver Arena
- Avversario: Ben Shelton (USA)