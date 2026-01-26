Quando gioca Sinner agli Australian Open: data, orario e avversario

Continua l’Australian Open 2026 per Jannik Sinner, torneo che negli ultimi due anni lo ha visto protagonista assoluto. In molti si chiedono quando gioca Sinner agli Australian Open e quale sarà il suo avversario ai quarti di finale in quella che è la sua difesa del titolo a Melbourne dopo aver eliminato al primo turno il francese Gasquet, il padrone di casa Duckworth, lo statunitense Spizzirri e aver trionfato nel derby italiano con Darderi. La risposta è ora ufficiale.

Il campione azzurro, vincitore delle edizioni 2024 e 2025, scenderà in campo mercoledì 28 gennaio sulla prestigiosa Rod Laver Arena, con l’inizio del match che è ancora da definire. L’avversario del terzo turno sarà lo statunitense Ben Shelton, numero 7 del ranking mondiale.