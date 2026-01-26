Gli scontri al vertice accendono i social: la Juventus prevale sul Napoli e mantiene lo scettro

La Juventus primeggia sui social. La ventiduesima giornata di Serie A consacra il momento positivo del club bianconero, capace di dominare il campo contro il Napoli e di blindare contemporaneamente la vetta sui social.
Questo, in sintesi, il verdetto della classifica MediaScore, la rilevazione a di Comin & Partners e Volocom che traccia il volume delle conversazioni social che coinvolgono i venti club di Serie A.
Se i bianconeri corrono, il Napoli vede allontanarsi il sogno scudetto, mentre l’Inter scivola al terzo posto online pur essendo ormai in fuga in campionato. A catalizzare l’attenzione degli utenti è stato soprattutto il post-partita di Roma-Milan e il divieto alle trasferte.
Come cambia la classifica social
La Juventus mantiene lo scettro social. Bianconeri sontuosi in campo, con David, Yildiz e Kostic che blindano la vittoria in casa bianconera contro il Napoli (51.400). La squadra di Conte invece sembra sempre più lontana dal sogno di bissare il tricolore, ma con un lieve recupero sul versante social.
Gli azzurri riconquistano la seconda posizione con 38mila menzioni da parte di tifosi e utenti. Si classifica terza l’Inter, che perde una posizione sui social (35.200), mentre aumenta la distanza in campionato. Il Milan pareggia a Roma e resta quarto (29.500), mentre la Lazio risale la classifica di tre posizioni e chiude la top five, nonostante il continuo arresto in campo (24.500).
La ventiduesima giornata di campionato vede il clamoroso exploit sui social del Pisa. I toscani risalgono la classifica MediaScore di ben tredici posizioni dopo lo scontro in campo con l’Inter, classificandosi settimi con 9.300 menzioni da parte di tifosi e utenti che hanno apprezzato lo sforzo nella gara di San Siro, dove la doppietta di Moreo aveva portato i ragazzi di Gilardino in vantaggio di due reti.
MediaScore 22 giornata – I temi del dibattito
Osservando le menzioni alle squadre, emerge come i temi più discussi dai tifosi siano stati soprattutto:
- L’Olimpico reclama il rigore. Il big match di domenica sera si è chiuso tra le polemiche per un presunto rigore non concesso alla Roma nel finale. Dopo il pareggio siglato da Pellegrini, i giallorossi hanno protestato furiosamente per un tocco di braccio di Pulisic su un cross teso di Wesley. Mentre l’Olimpico invocava il rigore, l’arbitro Colombo ha lasciato correre, giudicando il braccio dell’americano attaccato al corpo e in posizione naturale. Sui social i tifosi giallorossi hanno inondato le bacheche con i fermo-immagine dell’azione, contestando la disparità di giudizio rispetto al primo rigore. Di contro, i sostenitori rossoneri difendono la decisione citando l’applicazione alla lettera del regolamento. Ad amplificare l’eco del match all’Olimpico anche la serata fenomenale di Maignan e i dubbi su Allegri.
- Scontri : il pugno duro del Viminale scuote i social. Dopo i violenti scontri tra tifosi di Roma e Fiorentina del 18 gennaio, il Viminale ha firmato un decreto di stop totale alle trasferte per entrambe le tifoserie fino al termine della stagione. La storia si è ripetuta solo una settimana dopo con nuovi contatti tra ultras di Napoli e Lazio, e l’imminente arrivo di sanzioni analoghe. Sui social il dibattito è infuocato ed ha scatenato un’ondata di profondo rammarico online. Sui social, migliaia di tifosi hanno espresso amarezza attraverso l’hashtag #trasfertelibere, lamentando come la violenza di pochi gruppi organizzati finisca per penalizzare intere comunità di famiglie e appassionati. Se da un lato lo sdegno per la guerriglia in autostrada è unanime, dall’altro la rete si divide: in molti chiedono l’individuazione dei singoli responsabili per non limitare la passione di chi segue la propria squadra, definendo lo stop totale come una “sconfitta per tutto il sistema calcio”.
MediaScore 16 giornata – La classifica media
I bianconeri guadagnano terreno anche sui media, risalendo di tre posizioni la classifica delle citazioni su stampa e web (18.951). Questo il risultato annunciato dal ranking MediaScore, rispetto alle menzioni su stampa e web dei venti club della massima divisione.
Retrocedono in seconda, terza e quarta posizione Napoli (17.662), Inter (13.588) e Roma 12.844), mentre chiude immobile in quinta la squadra di Allegri (10.462).
Analisi del sentiment
L’analisi del sentiment settimanale riflette un clima di attesa e pressione, con una prevalenza neutra delle conversazioni (tra il 73% e l’86%).
La Lazio registra il picco di negatività più alto (20%), specchio di un ambiente in fermento e in attesa di segnali forti. Di contro, il Milan appare la squadra più “stabile”, con l’86% di menzioni neutre e la negatività più bassa della settimana (8%), grazie alla percezione di essere l’inseguitrice più costante e solida per la corsa scudetto. L’Inter (16% negativo, 7% positivo) vive un dualismo: se da un lato si celebra la capacità di travolgere avversari come il Pisa, dall’altro emergono critiche sulla gestione dei momenti chiave quando il livello della sfida si alza.
In casa Juventus (12% negativo, 6% positivo), il sentiment è sospeso, ma di En-Nesyri e il risultato del big match contro il Napoli, sono un test positivo. Infine, il Napoli (15% negativo, 8% positivo) sconta un clima di “emergenza” dovuto alle assenze, ma trova un parziale sollievo nell’acquisto di Giovane Santana do Nascimento, letto dai tifosi come un investimento necessario per dare ossigeno a una rosa apparsa corta negli ultimi impegni.