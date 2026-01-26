Gli scontri al vertice accendono i social: la Juventus prevale sul Napoli e mantiene lo scettro

Dopo i violenti scontri tra tifosi di Roma e Fiorentina del 18 gennaio, il Viminale ha firmato un decreto di stop totale alle trasferte per entrambe le tifoserie fino al termine della stagione. La storia si è ripetuta solo una settimana dopo con nuovi contatti tra ultras di Napoli e Lazio, e l’imminente arrivo di sanzioni analoghe. Sui social il dibattito è infuocato ed ha

scatenato un’ondata di profondo rammarico online. Sui social, migliaia di tifosi hanno espresso amarezza attraverso l’hashtag #trasfertelibere, lamentando come la violenza di pochi gruppi organizzati finisca per penalizzare intere comunità di famiglie e appassionati. Se da un lato lo sdegno per la guerriglia in autostrada è unanime, dall’altro la rete si divide: in molti chiedono l’individuazione dei singoli responsabili per non limitare la passione di chi segue la propria squadra, definendo lo stop totale come una “sconfitta per tutto il sistema calcio”.