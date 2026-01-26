Il calcio sempre più nel mirino dei fondi: 8 miliardi investiti in club e leghe dal 2020

La forte presenza di investitori di private equity nei campionati professionistici europei evidenzia un dato chiaro: il calcio viene sempre più considerato una asset class sostenibile, scalabile e ad alto potenziale di crescita. Con circa 8 miliardi di dollari di investimenti in private equity e centinaia di operazioni di multi-club ownership dal 2020 a oggi, il mercato si è progressivamente professionalizzato e diversificato. Anche le valutazioni sono cresciute in modo significativo. Due esempi: nel 2010 Fenway Sports Group acquisì il Liverpool per circa 300 milioni di sterline; solo un anno dopo Qatar Sports Investments pagò appena 100 milioni di euro per una quota di maggioranza (inizialmente il 70%) del Paris Saint-Germain.

Articolo a cura di Spobis, piattaforma internazionale di riferimento per il business dello sport, che organizza l’annuale Spobis Conference , in programma il prossimo 4 e 5 febbraio ad Amburgo, uno dei principali appuntamenti europei dedicati all’industria sportiva e all’innovazione nel settore.

Con l’ingresso di Apollo Sports Capital nell’Atlético Madrid, le operazioni di cessione di quote nei club raggiungono una nuova dimensione finanziaria. Apollo Sports Capital – parte di Apollo Global Management, che gestisce asset per circa 908 miliardi di dollari – investe un miliardo di euro per circa il 51% del club della capitale spagnola. L’obiettivo è creare un ecosistema urbano di sport e intrattenimento attraverso nuovi sviluppi infrastrutturali. Al di là del valore del brand, l’operazione spinge la valutazione complessiva dell’Atlético Madrid ad almeno due miliardi di euro.

Apollo Sports Capital prosegue inoltre la propria strategia di espansione europea con un investimento di minoranza nell’AFC Wrexham. L’operazione sostiene l’ambizioso percorso di crescita del club gallese, controllato da Rob McElhenney e Ryan Reynolds, e include il finanziamento per la completa riqualificazione dello STōK Cae Ras. Il progetto è un elemento centrale del Wrexham Gateway Project, finalizzato a migliorare la connettività regionale, lo sviluppo economico e la rigenerazione urbana. In questo modo, Apollo rafforza non solo le ambizioni sportive del club – incluso l’obiettivo di lungo periodo di raggiungere la Premier League – ma anche il suo ruolo di motore economico e identitario del territorio.

Dal matchday alla platform economy: CVC come architetto del sistema

Pochi attori hanno inciso sui flussi di private equity nel calcio professionistico moderno quanto CVC Capital Partners. Con investimenti da 2,1 miliardi di dollari nella Liga spagnola e 1,6 miliardi di dollari nella Ligue de Football Professionnel (LFP) francese, CVC ha ridefinito il modello delle leghe. Invece di acquisire singoli club, il fondo punta su quote delle strutture centralizzate di commercializzazione: l’8,25% dei diritti televisivi della Liga e il 13% delle attività commerciali della LFP per diversi decenni.

L’obiettivo è professionalizzare il calcio come sistema. Le risorse vengono destinate a infrastrutture, digitalizzazione e internazionalizzazione. In Spagna, i ricavi da sponsorizzazioni e matchday dei club partecipanti sono aumentati del 46% dall’ingresso di CVC nel 2021: un risultato misurabile. CVC sta contribuendo a una nuova cultura di governance, avvicinando le leghe europee ai modelli statunitensi, con il passaggio da un sistema centrato sui club a strutture di lega più centralizzate.

Silver Lake e Arctos: l’innovazione come motore di crescita

Mentre CVC si concentra sulla riforma strutturale, investitori come Silver Lake e Arctos Partners puntano su innovazione e nuove modalità di scala. Silver Lake – come CVC tra i maggiori fondi di private equity al mondo – ha aumentato nel 2022 la propria quota nel City Football Group (CFG) fino al 18%, rafforzando la propria presenza nel calcio europeo. Valutazioni paragonabili a quelle dell’operazione da 55 miliardi di dollari su Electronic Arts restano, per ora, lontane dal settore calcistico.

Arctos Partners, invece, ha acquisito fino al 12,5% del Paris Saint-Germain nel 2023, sulla base di una valutazione superiore ai quattro miliardi di dollari. Il capitale sostiene lo sviluppo infrastrutturale del club e la sua espansione internazionale, in particolare nel mercato nordamericano. La società statunitense opera come investitore strategico di minoranza, apportando competenze manageriali e network senza intervenire nelle decisioni sportive. Complessivamente, Arctos detiene partecipazioni in circa venti club e franchigie professionistiche nel mondo.

Diversamente dai tradizionali fondi di private equity, il Public Investment Fund (PIF) non è orientato principalmente al rendimento finanziario, ma utilizza il calcio come strumento strategico della Vision 2030 dell’Arabia Saudita, finalizzata a modernizzazione, diversificazione economica e posizionamento globale. L’acquisizione di circa l’80% del Newcastle United nel 2021 rappresenta un esempio emblematico di questo nuovo approccio istituzionale ed economicamente strutturato al calcio professionistico.